DFB-Urteil nach roter Karte in Mainz

Vedad Ibisevic wird Hertha BSC in den zwei kommenden Bundesligaspartien fehlen. In den Heimspielen gegen Rekordmeister Bayern München (01.10.) und gegen Schalke 04 (14.10.) ist der 33-Jährige gesperrt. Das teilte das DFB-Sportgericht am Dienstag mit, Hertha stimmte der Sperre zu.

Ibisevic war am vergangenen Samstag beim 0:1 in Mainz kurz vor Schluss von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen worden. Der Hertha-Kapitän soll Schiedsrichter Tobias Stieler beleidigt haben, nachdem der den blutenden Ibisevic zur Behandlung vom Platz geschickt hatte. Herthas Angreifer hatte beteuert, dies nur mit den Worten "Das ist schlecht" kommentiert und den Unparteiischen nicht beleidigt zu haben.

