Jetzt hat sie auch Hertha BSC erwischt: die Diskussion um den Videobeweis. Der Foulelfmeter, der heute zum Mainzer Siegtreffer führte, wäre in der vergangenen Saison nicht gegeben worden. In der 54. Minute ließ Schiedsrichter Tobias Stieler nach einem Zweikampf zwischen dem Mainzer Muto und Herthas Karim Rekik zunächst weiterspielen. Doch nach Mainzer Protesten kam der Videoschiedsrichter zum Einsatz. Das Ergebnis: Elfmeter für die Gastgeber, Pablo De Blasis verwandelte.

Nach der Mainzer Führung ging Hertha ein höheres Risiko und hätte in der 67. Minute ausgleichen können: Vedad Ibisevic scheiterte frei vor René Adler. Ansonsten verwalteten die Rheinhessen die Führung klug, während den Gästen die Zeit davon lief.

In der 90. Minute kam es noch dicker: Schiedsrichter Stieler wollte Ibisevic wegen einer blutenden Wunde am Auge regelkonform vom Platz schicken. Nach einem Wortwechsel sah der Hertha-Kapitän die Rote Karte, der fünfte Platzverweis in Ibisevics Bundesligakarriere. Nach dem Spiel sprach der Stürmer von einem Mißverständnis: "Er wollte mich rausschicken und ich habe dann gesagt, dass das schlecht ist. Dann hat er mir die Rote Karte gezeigt. Ich war fassungslos. Dann hat er zu meinen Mitspielern gesagt, dass ich gesagt hätte, er wäre scheiße, was völliger Quatsch ist. Ich hoffe, diesmal gibt es auch einen Lippenleser."