Audio: inforadio | 30.09.2017 | Jakob Rüger

Interview | Hertha-Trainer Michael Preetz - "Die übermächtigen Bayern ab und an erwischen"

30.09.17 | 13:51 Uhr

Am Sonntag empfängt Hertha BSC den großen FC Bayern München. Gut für Hertha vor dem Spiel: Marvin Plattenhardt hat seinen Vertrag verlängert. Geschäftsführer Michael Preetz erklärt Jakob Rüger im Interview, was für den Sieg noch alles gutgehen muss.



rbb: Michael Preetz, die Hertha-Fans haben im Sommer ein bisschen die Luft anhalten müssen, denn da tauchte auf einmal das Trikot von Marvin Plattenhardt im Fanshop des FC Bayern auf. Jetzt hat Marvin Plattenhardt seinen Vertrag bei Hertha BSC allerdings langfristig verlängert - ausgerechnet vor dem Spiel gegen den FC Bayern. Ist das auch ein bisschen eine Kampfansage, weil wir ja wissen: Linksverteidiger sind extrem begehrt in Deutschland?

Michael Preetz: Ja, ehrlich gesagt, wenn ich mich daran erinnere, woran Sie mich gerade erinnert haben, dann hätten wir das in unsere Überlegungen einfließen lassen können. Das passt wirklich schön zusammen als Antwort auf das, was wir da letzten Sommer erlebt haben. Aber es steckt schon etwas anderes dahinter. Natürlich ist es so, dass Marvin sich, seitdem er hier ist, seit 2014, kontinuierlich weiterentwickelt hat. Er hat sich erst einen Stammplatz gesichert, dann ist er im letzten Sommer zum Leistungsträger aufgestiegen, jetzt zum Nationalspieler. Er ist aus unserer Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Insofern sind wir sehr froh, dass wir ihn langfrsitig an den Verein binden konnten und wir uns nächsten Sommer zurücklehnen und schmunzeln können, wenn wir nochmal so ein Trikot sehen sollten.

Sie haben die Entwicklung von Marvin Plattenhardt angesprochen: Inwieweit ist es ein gutes Zeichen für andere Spieler, dass man sich bei Hertha gut entwickeln und es ja sogar, wenn die Leistung stimmt, zum Nationalspieler schaffen kann?

Ich würde sagen, es ist ein weiteres Zeichen. Ich finde, dass wir einige gesetzt haben in der letzten Zeit. Wir haben Niklas Stark geholt, wir haben Mitchell Weiser geholt. Die sind alle hier. Die haben alle ihre Verträge verlängert. Wir konnten Davie Selke für uns gewinnen. Das sind alles junge deutsche Spieler, alle U-Nationalspieler. Mit Marvin ist es jetzt der erste A-Nationalspieler. Das ist schon wichtig für uns, um auch das Signal an den Markt zu senden: Gerade junge deutsche Spieler kriegen in Berlin die Möglichkeit, weiter zu reifen, idealerweise bis zum A-Nationalspieler.



Im Gegensatz zu Ihnen war Mavin Plattenhardt in Östersund nicht dabei. Man könnte sagen: eine bittere, vielleicht auch unnötige Niederlage mit 0:1. Wie würden Sie das Spiel bewerten?

Bitter und unnötig sind schon die richtigen Adkjektive. Wir hatten glaube ich einen guten Start in das Spiel. Wir hatten in der ersten Viertelstunde drei Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. Das wäre ohne Frage ein anderer Spielverlauf geworden. Dann müssen wir eine, sagen wir es mal vorsichtig, unglückliche Schiedsrichterentscheidung hinnehmen, gehen damit in Rückstand. Haben dann allerdings auch, das muss man auch sagen, ein bisschen den Faden verloren. Mindestens bis zur Pause. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit zwar druckvoll, aber nicht wirklich gefährlich gespielt. Am Ende ist es schon so, dass wir Tore schießen müssen, um Spiele zu gewinnen. Das hat leider nicht geklappt in Schweden. Das war für mich am Ende entscheidend. Ich glaube, dass wir gerade in der Anfangsphase eine der Chancen hätten nutzen müssen, weil es sich dann ganz anders spielen lässt.



Mehr zum Thema Hertha BSC vor dem Spiel am Sonntag - "Wenn wir ein Tor gegen Bayern schießen, ist das schon gut" Die Generalprobe in der Europa-League beim Fußball-Zwerg aus Östersund: ordentlich vergeigt. Am Sonntag kommt ein anderes Kaliber ins Berliner Olympiastadion. Vor dem Spiel gegen den Rekordmeister aus München ist vor allem die Torflaute ein Thema.



Vielleicht gibt es ja schon im nächsten Spiel Punkte. Die Bayern sind am Sonntag zu Gast in Berlin. Der FC Bayern hat jetzt gerade nochmal seinen Trainer gewechselt. Für einige überraschend, für andere der logische Schritt. Inwieweit beeinflusst das vielleicht die Partie?

Die Spielvorbereitung wird jetzt natürlich erschwert, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt, dadurch, dass Willy Sagnol jetzt die Mannschaft am Wochenende betreut. Aber generell ist es glaube ich gut und richtig, dass wir uns mit uns selbst befassen. Es hing auch nicht so sehr am FC Bayern, dass wir in der letzten Saison bis zur Schlussminute geführt haben, sondern das lag daran, dass wir ein außergewöhnlich gutes Spiel gemacht haben. Wir wissen alle, dass es nur so geht gegen die Bayern. Wenn wir einen außergewöhnlich guten Tag erwischt und eine außergewöhnlich gute Leistung im Stande sind abzurufen, dann haben wir eine Chance, hier zu punkten.



Sie haben das letzte Heimspiel gerade angesprochen, in der 96. Minute dieser Ausgleich zum 1:1 durch Robert Lewandowski. Inwieweit spielt das in der Vorbereitung noch eine Rolle? Inwiefern spukt das noch durch den Kopf?

Ich glaube, dass wir alle und vor allem drei Spieler, sich daran erinnern werden, dass sie ein großartiges Spiel abgeliefert haben und dass es eben doch möglich ist, die übermächtigen Bayern ab und an zu erwischen. Diese Erkenntnis gab es ja auch in den letzten Bundesligaspielen an der einen oder anderen Stelle. Auch für die Bayern gilt: Wenn sie nicht alles auf den Platz bringen, dann kann man sie mal verwunden. Und wir wissen, dass wir gerade zu Hause im Olympiastadion vor unseren Fans in der Lage sind, solche Momente zu kreieren. Wir hoffen sehr, dass uns das am Sonntag ein weiteres Mal gelingt.