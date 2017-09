Hertha will unter Bibis Aufsicht Bremen ärgern

Hertha BSC gegen Werder Bremen – dieses Spiel wird in die Geschichte eingehen. Vielleicht nicht wegen der Leistung der Fußballer. Wohl aber wegen der Schiedsrichterin. Mit Bibiana Steinhaus wird erstmals eine Frau ein Spiel in der Fußball-Bundesliga pfeifen. Von Stephanie Baczyk

Wenn die Profis von Hertha BSC und Werder Bremen am Sonntagnachmittag kurz vor halb vier den Rasen des Olympiastadions betreten, werden sie ausnahmsweise mal nicht im Mittelpunkt stehen. Der Grund ist weiblich - und historisch. Mit Bibiana Steinhaus leitet zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga eine Schiedsrichterin eine Partie. Für Herthas Trainer Pal Dardai kein Grund, durchzudrehen. "Wenn jemand gut pfeift, hat er das verdient. Egal ob es ein Mann oder eine Frau ist", sagt der 41-Jährige und erinnert noch mal: "Sie hat schon hier gepfiffen in der Zweiten Liga. Fehlerfrei, wunderbar."

Herthas Coach entspannt vor dem Heimspiel gegen Bremen. Wohl wissend, dass seinen Jungs harte Wochen bevorstehen - die Berliner müssen in 21 Tagen sieben Spiele bestreiten. Neben der Liga wartet die Europa League. "Wir wollen das einfach genießen. Es gibt nichts Schöneres", schwärmt Dardai und zählt auf: "Spiel, Regeneration, Spiel, Rotation, Essen, Schlafen, Reisen. Dann als Tourist ein paar schöne Fotos machen, wunderbar."