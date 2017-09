Vor Spiel gegen Hertha BSC in Berlin - Bayern München entlässt Trainer Ancelotti

Es lief in den vergangenen Wochen alles andere als rund: In der Liga konnte Bayern München nicht überzeugen, in der Champions League gab es eine herbe Niederlage in Paris. Nun muss der Trainer gehen. Am Sonntag empfängt Hertha BSC die Bayern. Der Interimstrainer ist kein Unbekannter.



Es ist die immer wiederkehrende Frage nach Trainer-Entlassungen: Gilt die Redensart "Angeschlagene Boxer sind am gefährlichsten", oder bringt es die Mannschaft komplett aus dem Konzept? Diese Frage wird wohl - zumindest kurz - auch den Spielern und Trainern von Hertha BSC durch den Kopf gehen. Der kommende Bundesliga-Gegner der Berliner hat seinen Trainer Carlo Ancelotti entlassen. Soweit so interessant. Doch dieser Gegner ist nicht irgendein Verein: Es ist der Deutsche Rekordmeister. Es ist der FC Bayern München. Und bei den erfolgsverwöhnten Münchnern gleicht eine Trainer-Entlassung meistens einem Trainer-Beben.

Bilanz von Willy Sagnol gegen Hertha BSC: Sechs Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in neun Spielen



Für Bayern-Verhältnisse waren die vergangenen Wochen genau das Gegenteil eines Ritts durch ruhige Fahrwasser. In der Liga steht man auf dem dritten Platz, mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund. Die Vorstellungen in den vergangenen Partien waren bis auf vereinzelte Ausnahmen nicht wirklich überzeugend. Und vor allem: nicht mehr so selbstverständlich. Da in München die Uhren etwas anders ticken als beim Rest Fußball-Deutschlands, entwickelte sich eine schwerige Phase nach und nach zu einer Krise. Und diese gipfelte am Mittwochabend in der 0:3-Champions-League-Niederlage bei Paris St. Germain. Zu viel für Trainer Carlo Ancelotti.

Willy Sagnol folgt auf Ancelotti

"Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben wir Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt", so Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG, am Donnerstag. "Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen." Klare Worte, die natürlich eine große Frage nach sich ziehen: Wer wird neuer Trainer? Am Sonntag beim Spiel gegen Hertha BSC übernimmt zunächst interimsmäßig Willy Sagnol das Cheftrainer-Amt. Als der gebürtige Franzose im vergangenen Sommer als Co-Trainer beim FC Bayern anfing, schrieben ihm einige Beobachter die Rolle des "Aufpassers" für Carlo Ancelotti zu. Nach allem, was zuletzt aus dem innersten Kreis des deutschen Fußball-Rekordmeisters zu hören war, ist dieser Plan der Bosse, wenn er denn je so bestand, nicht aufgegangen. Sagnol soll sich bestens mit Ancelotti verstanden haben.

Carlo Ancelotti musste gegen Paris eine herbe Niederlage einstecken - die letzte bei den Bayern

"Welche Kultur hat dieser Verein, welche Identität?"

Dass Sagnol dem nach der 0:3-Demütigung bei Paris St. Germain geschassten Italiener nun interimsmäßig nachfolgt, ist dennoch kein Widerspruch. Er gilt weiter als Bindeglied zwischen der Mannschaft und der Chefetage - und dort vor allem zu Präsident Uli Hoeneß. Eine prägende Rolle in der Anleitung der Münchner Stars hatte er zuletzt gleichwohl nicht, Ancelotti setzte da vor allem auf seinen Sohn Davide und einen durchweg italienischen Stab. Sagnol bringt Erfahrung als Chefcoach auf hohem Niveau mit. Bis März 2016 war der ehemalige französische Nationalspieler in der Ligue 1 als Trainer bei Girondins Bordeaux tätig, zudem arbeitete er in Frankreich als Coach der U20 und U21 sowie Teammanager der Nationalteams. Die Bayern-Fans lieben ihn seit seiner Zeit als Münchner Außenverteidiger (2000 bis 2009), in der er mit dem Rekordmeister an auch die Champions League gewann (2001). Kurz bevor er als Co-Trainer an der Isar antrat, meinte der 40-Jährige: "Ich sehe heute bei Bayern ein großes Problem: Welche Kultur hat dieser Verein, welche Identität?"



Wer kommt nach Sagnol?

Wer nach Willy Sagnol den Cheftrainer-Posten übernimmt ist bislang unklar. Wie immer geistern bereits kurz nach Verlautbarung der Entlassung Ancelottis diverse Namen durch München: Ex-Dortmund-Trainer Thomas Tuchel ist genauso Kandidat, wie der Trainer der TSG Hoffenheim, Julian Nagelsmann. Weitere Schritte werden jeodch erst nach dem Spiel in Berlin am kommenden Sonntag im Olympiastadion (15:30 Uhr) besprochen. Hertha BSC sieht sich also einem angeschlagenen Boxer gegenüber. Wie gefährlich die Bayern sind, wird sich auf dem Platz herausstellen. Doch eines steht fest: Seit eh und je gehören Trotzreaktionen zu den Kernkompetenzen der Münchner.



