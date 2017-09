Pal Dardai lässt rotieren. Gleich vier Stützen seines Team lässt der Hertha-Trainer für das Europa League Spiel am Donnertag in Östersund daheim: Jarstein, Leckie, Plattenhardt und Rekik. Und dafür bekommt ein Österreicher erstmals eine Chance.

Hertha-Neuzugang Valentino Lazaro steht erstmals im Kader der Berliner. Der Österreicher reist mit seinen Teamkollegen zum Europa League-Spiel beim schwedischen Club Östersunds FK. Der 21jährige war im August mit einer Sprunggelenksverletzung nach Berlin gewechselt und hatte sich zuletzt im Training an die erste Elf angenähert.

Am Freitag spielte der offensive Mittelfeldspieler bereits 60 Minuten in Herthas U-23-Mannschaft in der Regionalliga Nordost. In Östersund könnte er nun erstmals für die Profis auflaufen.