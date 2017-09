Englische Wochen haben nichts mit Linksverkehr, Königshaus oder Porridge zu tun. Es sind jene Wochen, in denen Fußballmannschaften etwas häufiger antreten müssen. Richtig dicke kommt es gerade für Hertha BSC. Gleich drei englische Wochen am Stück fordern dem Team von Trainer Pal Dardai viel ab. Um die vorhandenen Kräfte sinnvoll einteilen zu können, bleibt Dardai nur eines: Rotation. Schon beim 1:1 in Hoffenheim hat der Ungar das konsequent umgesetzt und Leistungsträger wie Vedad Ibisevic, Vladimir Darida oder Salomon Kalou eine Pause gegönnt, denn "auch die sogenannten großen Namen sind keine Maschinen", so Dardai.