Der Berliner Jahn-Sportpark hat viel erlebt. Der BFC Dynamo feierte dort die Fußballmeisterschaft der DDR gleich in Serie, der Speerwerfer Uwe Hohn schleuderte sein Arbeitsgerät 1984 auf 104,80 Meter. Nie wieder flog ein Speer so weit. Doch mittlerweile ist der Lack ab von der Arena in Prenzlauer Weg. Das Funktionsgebäude ist marode und die Umkleiden sind nicht mehr wirklich intakt, während der Wind erbarmungslos durch das Rund pfeift. Als das Champions-League-Finale im Frauenfußball 2015 im Jahn-Sportpark ausgetragen wurde, äußerte sich die Schwedin Kosovare Allani vom Finalteilnehmer Paris St. Germain schockiert: "Das Stadion ist fürchterlich, das ist respektlos gegenüber dem Frauenfußball."

Der Sanierungsbedarf ist also groß, und das blieb auch dem Berliner Senat nicht verborgen. Christian Gaebler (SPD), als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Sport zuständig, hat eine klare Vision für die Zukunft des 1952 eröffnetes Geländes: "Wir wollen einen Leuchtturm für den inklusiven Sport setzen."



Die Idee, aus dem Jahn-Sportpark ein barrierefreies Zentrum des Spitzen-, Breiten- und Behindertensports zu machen, ist nicht neu. Bereits Anfang 2015 wurde im Zuge der letztlich erfolglosen Kampagne für eine Olympiabewerbung Berlins eine entsprechende Machbarkeitsstudie vorgestellt. Diese verschwand anschließend aber wieder in den Tiefen behördlicher Schubladen, ehe sich Gaebler der Sache wieder annehmen musste. Denn: "Fußball und Leichtathletik funktionieren zwar, die Betriebsgenehmigung für das Stadion läuft aber Ende 2019 aus. Wenn wir jetzt nicht ernsthaft an die Sanierung gehen, wird diese Genehmigung irgendwann nicht mehr verlängert werden können."