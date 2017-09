Für den letzten Schritt zum Fußball-WM-Ticket holt Bundestrainer Joachim Löw den lange verletzten Abwehrchef Jérôme Boateng nach genau einem Jahr wieder in die Nationalmannschaft zurück. Dessen angeschlagene Weltmeister-Kollegen Mesut Özil und Sami Khedira bekommen dagegen für die abschließenden Qualifikationsspiele in Nordirland und gegen Aserbaidschan eine Ruhepause.

Für Hector bekommt der Berliner Marvin Plattenhardt nach seinem Teilzeiteinsatz beim Confed Cup wieder als Linksverteidiger eine Chance. Löw will Platte und Platte will Hertha BSC. Erst am Vormittag hat der Herthaner seinen Vertrag vorzeitig in Berlin verlängert. Am Sonntag spielt er in der Bundesliga mit Hertha BSC auf den FC Bayern München und dann in einer Woche im Nationaltrikot auf Irland. In Belfast trifft er, wie auch beim erfolgreichen WM-Testlauf in Russland, wieder auf Sandro Wagner. Der Hoffenheimer ersetzt Gomez. Dortmunds Mario Götze muss nach seiner Stoffwechselerkrankung dagegen weiterhin auf die Rückkehr ins Weltmeister-Team warten.

Nach acht von zehn Spielen sieht alles danach aus, dass die deutsche Nationalmannschaft als Sieger der Gruppe C aus der WM-Qualifikationsphase hervorgeht. Dafür würde am Donnerstag in Belfast sogar ein Unentschieden reichen. Doch Joachim Löw warnt: Das Spiel sei kein Selbstläufer. "In Belfast wird eine besondere Atmosphäre herrschen. Die Nordiren werden ihre Mannschaft bedingungslos und über 90 Minuten lautstark anfeuern", sagte Löw am Freitag. "Was uns neben dieser Kulisse sportlich erwartet, ergibt sich aus der Tatsache, dass Nordirland außer im Hinspiel gegen uns ohne Gegentor in der Qualifikation geblieben ist."

Sollte die deutsche National-Elf gegen die Nordiren verlieren, müsste am folgenden Sonntag gegen Aserbaidschan in Kaiserslautern ein Sieg her, um bei der WM-Vorrundenauslosung am 1. Dezember im Moskauer Kreml als eine von acht Mannschaften neben Gastgeber Russland und den bereits qualifizierten Brasilianern gesetzt zu sein.