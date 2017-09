Es ist das größte Schulsportevent der Welt: Jugend trainiert für Olympia. Den Höhepunkt bilden die Bundesfinals, die zwei Mal jährlich stattfinden und traditionell in Berlin ausgetragen werden. In 13 Sportarten werden die Besten ermittelt - aus Teilnehmern mit und ohne Behinderung.

Es ist der große Traum vieler junger Sportler - die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Auch Viviana Lefherz träumt davon. Die 16-Jährige spielt Beach- und Hallenvolleyball, besucht die Sportschule in Berlin. Sieben Mal pro Woche trainiert sie für ihr großes Ziel.

Seit 2013 finden die Finals der Jugendlichen mit und ohne Behinderung zeitgleich und am selben Ort statt. In Sportarten wie Leichtathletik, Judo oder Tennis treten fast 4.000 Schüler aus über 400 Schulen an. Am Mittwoch fanden die Finals in Berlin statt.

Bei den Schwimmern wird Inklusion besonders groß geschrieben. Hier springen die Sportler mit und ohne Behinderung nicht nur nebeneinander, sondern sogar gemeinsam in der Schwimmhalle im Europasportpark ins Becken. In einer inklusiven Schwimmstaffel gehen die Teilnehmer gemeinsam an den Start.