Den ersten schnellen Angriff über die linke Seite vollendete Svenja Huth nach perfekter Vorarbeit von Carolin Simon per Kopf zur Führung. Für die Stürmerin von Turbine Potsdam war es im 29. Länderspiel das erste Tor im DFB-Trikot. Kapitänin Dzsenifer Marozsan verwandelte nach einem Foul an Tabea Kemme den fälligen Elfmeter. Kathrin Hendrich erhöhte in der 35. Minute zum 3:0. Tabea Kemme, die ein sehr auffälliges Spiel machte, setzte dann den Schlusspunkt in der ersten Halbzeit (45.+2).

Den deutschen Fußballerinnen - mit den Potsdamerinnen Svenja Huth, Tabea Kemme, Felicitas Rauch und Johanna Elsig im Kader - ist 48 Tage nach dem EM-Debakel der erste Schritt in Richtung WM 2019 gelungen. Gegen schwache Sloweninnen gewann die Auswahl von Bundestrainerin Steffi Jones ihr erstes Qualifikationsspiel für die Endrunde in Frankreich 6:0 (4:0), machte aber wie schon beim enttäuschenden Turnier in den Niederlanden noch zu wenig aus ihrer Dominanz.

Vor 3.112 Zuschauern in Ingolstadt starteten die deutschen Damen weiter dominant, aber immer etwas behäbig in die zweite Halbzeit. Es war dann erneut Turbine-Spielerin Tabea Kemme (80.), die dem bereits entschiedenen Spiel das Schleifchen umband. Kristin Demann (88.) setzte dann den Schlusspunkt zum 6:0. Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei der Europameisterschaft war es vor allem für Bundestrainerin Steffi Jones ein wichtiges Erfolgserlebnis zum Start der WM-Qualifikation. Jones, deren Vertrag vom DFB trotz des heftigen Rückschlags bei der EM bis zur WM 2019 verlängert worden war, stand fast die komplette Spielzeit über am Rande der Coachingzone und gab immer wieder Kommandos.

Am Sonntag reist das DFB-Team über Dresden nach Tschechien, wo am Dienstag (18.00 Uhr) in Ústí nad Labem die nächste Pflichtübung auf den Olympiasieger wartet. Für Turbine Potsdam geht es am Sonntag, den 24. September, zum dritten Spieltag in der Bundesliga nach Freiburg.