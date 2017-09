Für jeden, der von diesem Wettbewerb noch nie etwas gehört oder gesehen hat, ist kaum vorstellbar, was die Piloten da leisten. Pylonen in 25 Meter Höhe markieren die Strecke. Motorflugzeuge werden 90 Grad zur Erdoberfläche gedreht. Riesenloopings und Sturzflüge gehören zum Repertoire. Gigantische Braunkohlebagger im Hintergrund liefern ein einzigartiges Ambiente. Ein Motor-Rennen sozusagen, ohne die eigentliche Rennstrecke zu nutzen. Und dem Lausitzring wartet mit einer Premiere im Jahr 2017 auf: Bislang fanden die vorangegangenen sechs Wettkämpfe über Wasser statt.

Von einer fantastischen Kulisse konnte sich Matthias Dolderer bereits am Sonnabend beim Qualifying überzeugen:" Du gehst aus dem Hangar heraus und alle jubeln dir zu. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl", erzählt der Oberschwabe aus Tannheim. Doch so richtig laufen will es in dieser Saison für den amtierenden Weltmeister nicht. Unbeständige Leistungen resultieren in 27 Punkten Rückstand auf den Tschechen Sonka. Der 46-Jährige müsste also sowohl am Lausitzring, als auch beim Saisonabschluss in Indianapolis gewinnen und die Konkurrenz mächtig patzen, um seinen Vorjahres-Titel noch zu verteidigen.