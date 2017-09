Dieser Mann erobert alle Herzen im Sturm: Leopold Kuchwalek ist 100 Jahre alt, aber fit wie ein Turnschuh. Zweimal die Woche gibt er Kindern Schwimmunterricht in einer Halle in Zehlendorf - der Altersunterschied spielt dabei keine Rolle. Von Stephanie Baczyk

Was direkt auffällt: Die Atmosphäre in der kleinen Schwimmhalle am Teltower Damm ist familiär. Zwei kleine Mädchen stehen am Beckenrand, zwei Jungs schwimmen. Das Becken, zwölf mal sechs Meter groß, hat einen Hubboden. Das heißt, die Wassertiefe kann reguliert werden. "Wir lassen ihn soweit runter, dass die Kinder gerade bis zum Hals im Wasser sind - und dann tauchen wir erst mal", sagt Leopold Kuchwalek und muss schmunzeln. "Aber manche sind schneller wieder oben, als man denken kann."

Der alte Mann mit den weißen Haaren und dem sanftmütigen Gesichtsausdruck passt auf den ersten Blick nicht wirklich in die Szenerie. Nur das weiße Polo-Shirt mit dem Rettungsring-Emblem auf der Brust und die roten kurzen Hosen lassen erahnen, dass er hier eine Aufgabe hat. Leopold Kuchwalek ist Schwimmlehrer - aber kein gewöhnlicher. Er ist mit seinen 100 Jahren Berlins ältester Übungsleiter.