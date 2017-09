Höhepunkt in der jüngeren Geschichte des von 2000 bis 2004 grundlegend sanierten Baus war das Finale der Fußball-WM 2006 zwischen Italien und Frankreich. Zudem wurden vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale in Berlin ausgetragen. Des Weiteren war das Olympiastadion Gastgeber des Championsleague-Finals 2015 zwischen dem FC Barcelona und Juventus Turin. Außerdem wird seit 1985 in dem weiten Rund mit der markanten blauen Laufbahn jedes Jahr der DFB-Pokalsieger ermittelt. Weitere sportliche Sternstunden: Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2009, das jährliche ISTAF und im kommenden Jahr die EM in der Leichtathletik.