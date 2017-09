Video: rbb um6 | 28.09.2017 | Andreas Witte

Deutsche Turner haben WM Vorbereitung in Kienbaum abgeschlossen - Berliner Philipp Herder ist bereit für Montreal

28.09.17 | 18:25 Uhr

Der Berliner Philipp Herder wird bei der Turn-WM in Montreal in der kommenden Woche für Deutschland im Mehrkampf starten. Bei der Qualifikation in Stuttgart war er der beste deutsche Turner, auch die Vorbereitung in Kienbaum verlief vielversprechend.



Philipp Herder als Nachfolger des großen Fabian Hambüchen? Der 24-Jährige vom SC Berlin schürt zumindest große Hoffnungen. Beim diesjährigen Turnfest in Berlin wurde Herder schon Deutscher Meister am Boden, doch der Bundestrainer hat mehr mit ihm vor. Der Sportsoldat geht bei den Turn-Weltmeisterschaften im im kanadischen Montreal als einziger Deutscher im Sechs-Geräte-Mehrkampf an den Start. Eine Herausforderung, die Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen soll: "Ich versuche bis 2020 ins Olympia-Team zu kommen. Ich versuche mich an jedem Gerät anbieten zu können, sodass ich quasi unverzichtbar bin für die Mannschaft."

Bundestrainer Hirsch mit Philipp Herder

Große Ambitionen - doch es gibt auch große Chancen. Sechs Athleten gehen bei der WM in Kanada vom 2. bis zum 8. Oktober ins Rennen. Da es keinen Mannschaftswettbewerb gibt, sondern nur die Einzelwertungen und den Mehrkampf, kommt es noch mehr als bei Olympia auf starke Leistungen der Turner in den individuellen Disziplinen an. Die Situation in der deutschen Turn-Spitze sieht Nationaltrainer Andreas Hirsch momentan sehr ernst. Das wird spätestens dann klar, wenn er auf die Chancen seiner Mannschaft bei den Titelkämpfen angesprochen wird: "Wir haben im Nachwuchs- bis in den Spitzenbereich Probleme, gar keine Frage", stellt er fest. "Fabian Hambüchen ist ausgeschieden andere waren verletzt. Wir haben in Kanada jetzt jüngere Turner dabei. Der Umbau wird uns zu schaffen machen, ist aber auch notwendig." Die WM hat dementsprechend einen riesigen Stellenwert. "Ich will nicht überheblich klingen, aber die Weltmeisterschaft wird wichtig zu sehen, wie stark wir als Mannschaft sein werden", fügt der Coach an.



Philipp Herder bei einer Boden-Übung

"Das ist die weltbeste Halle"

Immerhin: Mit dem Trainingsort ist Trainer Hirsch zufrieden. Im brandenburgischen Kienbaum bereitet sich die deutsche Mannschaft vor, in der modernen Halle herrscht Hochbetrieb. Auf der einen Seite wird fleißig geturnt, während etwas weiter abseits am Laptop analysiert wird. Kameras für jedes Gerät ermöglichen einen unmittelbaren und zeitnahen Einblick in die Abläufe. "Ich denke wir haben in dieser Halle eine Top-Trainigsstätte", sagt Bundestrainer Hirsch. "Ich lehne mich mal etwas weiter aus dem Fenster und sage: Das ist die weltbeste Halle." Dem kann sich der Philipp Herder nur anschließen. "Die Bedingungen sind optimal. Für eine Vorbereitung auf eine WM ist Kienbaum einfach unverzichtbar." Tagsüber stürzen sich die Turner wagemütig in die Becken, randvoll mit den gelben Schaumstoff-Quadern gefült. Nur abends, da kann es schon mal ein wenig einsamer werden, verrät Herder. Einsam - das wird es in Montreal ganz sicher nicht. Es ist die zweite WM für den Berliner und es wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine wegweisende.