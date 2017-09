Fußball-Bundesligist Hertha BSC bangt nach der Länderspielpause um den Einsatz von Per Skjelbred. Der defensive Mittelfeldspieler musste am Mittwoch aufgrund von Halsschmerzen mit dem Training aussetzen. Gegen Werder Bremen könnte er auszufallen. Definitiv fehlen wird am Sonntag Neuzugang Valentino Lazaro. Er muss nach einer Verletzung am Außenband noch pausieren.

Auch aus der medizinischen Abteilung des 1.FC Union gibt es Neuigkeiten: Stürmer Sebastian Polter sei schmerzfrei und hoffe, in Düsseldorf dabei sein zu können. Fraglich ist allerdings, ob Stürmer-Kollege Steven Skrzybski und Abwehrspieler Toni Leistner spielen können. Beide leiden an Problemen mit der Achillessehne. Verteidiger Marc Torrejon wird von Wadenschmerzen geplagt.