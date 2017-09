Tony Martin fährt deutlich an Medaille vorbei

Rad-WM in Bergen

Bei den Rad-Weltmeisterschaften im norwegischen Bergen hat Tony Martin im Einzelzeitfahren eine Medaille deutlich verpasst. Der 32-Jährige ging als Titelverteidiger in das Rennen, konnte aber erwartungsgemäß nicht mit den Favoriten mithalten. Die Strecke bereitete Martin bei einsetzendem Regen größere Probleme als erwartet. Er fand auf dem welligen Kurs nur schwer in seinen Rhythmus und lag bereits an der letzten Zeitmessung etwa 50 Sekunden hinter dem Führenden. Den Titel sicherte sich souverän der Niederländer Tom Dumoulin vor dem Slowenen Primoz Roglic. Dritter wurde der Brite Chris Froome.