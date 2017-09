Audio: Antenne Brandenburg | 14.09.2017 | Andreas Friebel

Red Bull Air Race am Lausitzring - Die Roten Bullen fliegen wieder

15.09.17 | 14:54 Uhr

Es ist schon waghalsig, wenn die Piloten praktisch knapp über den Köpfen der Zuschauer Slalom fliegen. Am Samstag starten sie wieder am Lausitzring - und Weltmeister Dolderer freut sich auf das einzige Heimrennen der Saison. Von Andreas Friebel

Es ist ein ganz besonderes Motorsportspektakel, das an diesem Wochenende auf dem Lausitzring stattfindet. Weltweit einmalig. Anders lässt es sich einfach nicht beschreiben, wenn tollkühne Piloten mit bis zu 370 km/h praktisch über die Köpfe der Zuschauer fliegen, wie Erich Wolf, General Manager von Red Bull Air Race erklärt. "Es wird ein Slalomkurs in geringer Höhe geflogen, zwischen 15 und 25 Metern. Es sind die besten Piloten der Welt dabei, die in den Flugzeugen kurz über dem Boden ihre Manöver ausführen."

Für die Zuschauer soll es ein besonderes, aber völlig gefahrloses Spektakel werden - mit gutem Blick von der Haupttribüne auf den Kurs. "Bei der einzigen Luftsportveranstaltung des Jahres auf dem Lausitzring", wie Wolf betont. Im vergangenen Jahr lockten die tollkühnen Piloten gut 50.000 am Rennwochenende an. "Wenn das Wetter wieder besser wird, dann glaube ich, werden wir auch in diesem Jahr ähnliche Zuschauerzahlen haben", freut sich Lausitzring-Geschäftsführer Josef Meier.

Weltmeister Matthias Dolderer

Einziges Heimrennen für Weltmeister Dolderer

Der König der Lüfte ist aktuell Matthias Dolderer. Der Weltmeister aus Deutschland, freut sich auf das einzige Heimrennen der Saison. "Hier ist alles eng beieinander. Zum Beispiel die Zuschauertribünen, der Rennkurs und die Landebahn. Das gibt es in einer Saison nur hier und in Indianapolis haben." Der Lausitzring in einem Atemzug genannt mit der bekanntesten Rennstrecke der Welt, das klingt gut, auch wenn es um die Rennsportzukunft noch Fragezeichen gibt. "Mit einem Stück Beton ist man seelisch nicht so dabei. Aber zu den Menschen hier, mit der Organisation haben wir ein gutes Verhältnis aufgebaut. Das wird für sie am Sonntag sicher schwer, wenn die letzte große Veranstaltung vorbei ist."

Ob die Bullen auch 2018 fliegen ist unklar

Im vorläufigen Rennkalender der fliegenden Bullen für 2018 taucht der Lausitzring vorerst nicht auf. Das kann sich noch ändern. Gespräche mit dem neuen Betreiber, der DEKRA, stehen noch aus. Auch die Veranstaltung in diesem Jahr wurde erst sehr spät in den Rennkalender aufgenommen. Beim Gastspiel vor einem Jahr wurde Matthias Dolderer Zweiter, wenig später konnte er sich als Weltmeister feiern lassen. Diesmal wird der 46-Jährige bei der Titelvergabe nicht mitreden können. Zwei Rennen vor dem Saisonende ist er Sechster in der Gesamtwertung. "Die ersten Renne liefen ganz gut. Dann habe ich ein paar Fehler gemacht und das Selbstvertrauen war weg. Jetzt kommt es langsam wieder." Mit der Unterstützung von seinem Publikum auf dem Lausitzring, kann er vielleicht wieder auf das Podium kommen.