Energie Cottbus hat die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nordost gefestigt. Die Lausitzer gewannen am Sonntag das Spitzenspiel gegen den BFC Dynamo mit 3:1. Maximilian Zimmer per Freistoß und Streli Mamba nach einer Flanke von Lasse Schlüter sorgten im Stadion der Freundschaft für die 2:0-Halbzeitführung der Hausherren.



Kurz nach der Pause brachte Rufat Dadashov die Berliner mit einem verwandelten Foul-Elfmeter noch einmal heran, doch ein Kopfballtreffer von Kevin Weidlich brachte schließlich die Entscheidung zugunsten der Lausitzer, die an der Tabellenspitze jetzt acht Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz haben.