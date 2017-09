Anfang des Jahres war es der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz, der sich für eine neue Aufstiegsregelung von der vierten in die dritte Liga stark machte. "Am Anfang ist man immer der Idiot", hatte er gesagt, weil er für seinen Vorstoß, die Relegationsspiele abzuschaffen, zunächst belächelt wurde. Ein halbes Jahr später ist nun Bewegung in die Aufstiegsfrage gekommen. In Brandenburg an der Havel treffen sich am Mittwochnachmittag Ost-Klubs aus der dritten und vierten Liga, um erstmals in großer Runde über das Thema Aufstieg zu reden.