Energie Cottbus empfängt BFC Dynamo - Höchste Sicherheit für das Topspiel der Regionalliga

15.09.17 | 19:07 Uhr

Topspiel-Zeit im Stadion der Freundschaft: Am Sonntag treffen mit Energie Cottbus und BFC Dynamo die Spitzenreiter der Fußballregionalliga Nordost aufeinander. Der rbb überträgt das Hochsicherheitsspiel ab 13.30 Uhr live im Fernsehen und auf rbb24.de. Von Andreas Friebel

"Der BFC ist Favorit - auch auf die Meisterschaft!" Dieser Satz stammt nicht etwa vom Berliner Trainer René Rydlewicz, sondern vom Cottbuser Coach Claus-Dieter Wollitz. Als der 52-Jährige am Freitag diesen Satz auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer aussprach, glaubten einige Journalisten zunächst sich verhört zu haben. Aber Wollitz legte weiter nach. "Sie haben vor der Saison klar gemacht, dass sie Erster werden wollen. Deshalb haben sie nach Platz 15 in der vergangenen Spielzeit viel verändert. Berlin hat sehr viele Spieler in den Reihen, die viel Erfahrung in der Regionalliga gesammelt haben. Wir haben dafür viele unbekümmerte, junge Spieler im Kader."

Dynamo-Bezwinger Förster nicht mit dabei

Das Duell "Unbekümmertheit" gegen "Erfahrung" will der Cottbuser Trainer aber trotzdem gewinnen. "Egal, ob der Erste gegen den Zweiten spielt: Unser Ziel ist der Sieg." Während der BFC Dynamo in dieser Saison der Fußballregionalliga Nordost erst ein Mal verlor, ist die Weste der Lausitzer noch ganz weiß. Sechs Spiele - sechs Siege lautet die beeindruckende Bilanz. Auch das Torverhältnis von 22:1 ist durchaus vorzeigbar. Doch lassen sich die Berliner davon auch wirklich beindrucken? In der vergangenen Spielzeit endeten beide Partien sehr knapp. Cottbus setzte sich mit 2:1 und 1:0 durch. In beiden Duellen erzielte Benjamin Förster jeweils den Siegtreffer. Das wird dem Torjäger am Sonntag nicht gelingen. Er ist verletzt - und das sehr schwer. Förster hat sich in der letzten Woche beim Training das Syndesmoseband gerissen. "Der Fuß ist jetzt nun eingegipst. Etwa sechs Wochen muss er ihn tragen. Ich gehe davon aus, dass Benny etwa drei bis vier Monate ausfallen wird", so Wollitz.



Das ist ein schwerer Schlag für Cottbus. Förster harmonierte zu Saisonbeginn phantastisch mit Streli Mamba (acht Saisontore). "Das ist jetzt die große Chance für Gabriel Boakye. Er macht das im Training sehr ordentlich. Ich habe kein Problem damit, ihm Spiele zu geben. Alles ruft immer nach jungen Spielern und dem Nachwuchs. Wir rufen nicht, wir geben jungen Spielern die Möglichkeit zu spielen", sagt der Cottbuser Trainer über den 19-Jährigen.

Wollitz hofft auf 10.000 Zuschauer

Spannend wird es aber nicht nur auf dem Rasen, sondern auch mit Blick in die Fankurven. Beide Fanlager gelten als nicht ganz unproblematisch. Ein Cottbus-Fan wurde jüngst nach dem Zeigen des Hitlergrußes zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Polizei registrierte beim BFC im vergangenen Jahr 389 Hooligans und andere auffällig gewordene Fußballfans. Obwohl es bei den beiden letzten Duellen weitgehend ruhig blieb, ist die Partie als Hochsicherheitsspiel eingestuft. Zahlreiche Polizisten und Sicherheitskräfte sollen für Ruhe und Ordnung sorgen. Erwartet werden am Sonntag etwa 9.000 Zuschauer. "Vielleicht wird es ja fünfstellig", hofft Wollitz. Etwa 800 Berliner Fans werden in der Lausitz erwartet. Bei aktuell fünf Punkten Vorsprung auf den BFC wird Energie also auch nach diesem Spieltag Tabellenerster sein. Die Frage ist aber: Machen die Berliner mit einem Auswärtssieg in Cottbus die Regionalliga wieder spannend? Oder setzt sich Cottbus deutlich von der Konkurrenz ab?