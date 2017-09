Ruder-WM in Sarasota

Die Potsdamerin Daniela Schultze hat bei der Ruder-WM in Florida im Doppelvierer die Bronzemedaille verpasst. Dem Boot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) fehlte im Ziel etwas mehr als eine Sekunde zu Platz drei, den Großbritannien belegte. Den Sieg sicherte sich in einem spannenden Zweikampf das Boot aus den Niederlanden, Silber ging an Polen.