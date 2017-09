Video: Jörg Klawitter

Deutschland-Achter vor der Ruder-WM - Ein Berliner gibt den Takt an

22.09.17 | 21:41 Uhr

Am kommenden Sonntag beginnen die Ruderweltmeisterschaften in Sarasota. Unter der Sonne Floridas will der deutsche Achter endlich wieder einen großen Titel gewinnen. Das Vorzeigeboot geht als klarer Favorit ins Rennen.



Bislang ist wenig schief gegangen. Ob bei der legendären Henley-Regatta in England, ob bei den Europameisterschaften im tschechischen Račice, ob bei den bisherigen Weltcups des Jahres: Der Deutschlandachter überquerte die Ziellinie in diesem Jahr stets vor den Konkurrenten, verbessterte sogar die fünf Jahre alte Weltbestzeit der Kanadier. Genug Grund zur Hoffnung, unter der Sonne Floridas erstmals seit 2011 wieder Weltmeister zu werden. Von der damaligen Crew sind nur noch zwei Mitglieder übrig: Richard Schmidt und Steuermann Martin Sauer.



Der kommt vom Berliner Ruder-Club und gibt seit 2009 den Takt an im Achter. Gerade einmal 55 Kilo bringt er auf die Waage - knapp halb so viel wie der schwerste Athlet der Crew. Dennoch ist der Kleinste der Größte, alles hört auf sein Kommando. Die aktuelle Besetzung und ihre gesunde Mischung aus Jugend und Erfahrung lässt den 34-Jährigen schwärmen: "Das ist eine sehr starke Mannschaft und gehört zu den besten, mit denen ich bislang gefahren bin."

Gemeinsam über den Berg

Aus dem bislang so erfolgreich verlaufenen Jahr leitet der gebürtige Wriezener natürlich gewisse Ambitionen ab. "Man gewinnt nicht die ganze Saison, um dann an der WM nur teilzunehmen", meint Sauer und schränkt gleichzeitig ein, dass im Laufe einer solch langen Saison auch die Gegner viel Zeit haben, den Abstand zum deutschen Vorzeigeboot wieder aufzuholen. Damit das nicht geschieht, hat die Achter-Crew in der jüngsten Wettkampfpause allerhand unternommen. Neben Training, Training und Training haben sie gemeinsam einen Berg bestiegen. Psychologen nennen das "Teambuilding". Daneben hat die Aktion auch einen symbolischen Wert, sagt sie doch aus: Wir wollen hoch hinaus.

Die lange Pause seit dem letzten Weltcup Anfang Juli in der Schweiz haben die neuen Sportler gut überstanden. In Trainingslagern in Österreich und dem deutschen Ruder-Mekka Ratzeburg haben sie genutzt. Gespannt blicken die Ruderer jetzt auf die WM. Für die Welttitelkämpfe haben neben dem deutschen Achter elf weitere Boote gemeldet. Der härteste Gegner dieser Saison, Australien, hat seine vier besten Athleten aus dem Achter zurück in den Vierer gesetzt.



Klarer Favorit, klare Ansage

Johannes Weißenfeld findet, dass sich all der Aufwand gelohnt hat: "Wir haben Fortschritte gemacht, sind noch besser zusammengekommen. Unsere Technik haben wir noch besser aufeinander angestimmt und auch physisch eine Schippe draufgelegt." Die Favoritenrolle vor dem Saisonhöhepunkt in Sarasota scheint damit so klar wie die Ansage Sauers: "Wir wollen ganz vorne sein und werden nicht loslassen, bis die Sache vorbei ist."

Die deutschen Ruderer gehen bei den Weltmeisterschaften in Florida in zwölf der 14 olympischen Klassen an den Start. Insgesamt ist der Deutsche Ruderverband (DRV) mit 32 Sportlern (21 Männer/11 Frauen) vertreten.

Starter aus Berlin und Brandenburg Paul Gebauer Disziplin: M4- Männer-Vierer ohne Steuermann Geboren: 11. März 1996 Erfolge: Juniorenweltmeister 2013 und 2014 Verein: Postdamer Ruder-Club Germania

Über Paul: Es ist seine erste Saison bei den "Großen". Als Schlagmann des neu formierten Vierers muss er seine Fühnrungsqualitäten und sein Rhytmus-Gefühl unter Beweis stellen. Vier junge Athleten kämpfen um den Einzug in das Finale, aus sechs Booten bestehend. Das sollte das klare Ziel der Crew sein.

Edvin Novak Disziplin: LM4x Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer Geboren: 09. Januar 1992 Erfolge: 4. Platz Weltcup Luzern Verein: Rudergesellschaft Wiking Berlin

Über Edvin: Es ist Edvins erstes Jahr in der Nationalmannschaft und somit auch der erste Start bei Weltmeisterschaften. Im Leichtgewichts-Männer-Doppelvierer muss jeder Athlet zwei Stunden vor dem Start auf die Waage und 70 Kilogramm wiegen. Die junge Mannschaft hat das A-Finale im Blick.

Wolf-Niclas Schröder Disziplin: M4- Männer-Vierer ohne Steuermann Geboren: 06. September 1996 Erfolge: Juniorenweltmeister 2013 und 2014 Verein: Ruder-Union Arkona Berlin Über Wolf-Niclas: Er ist der langjährige Partner von Paul Gebauer. Als Bugmann des neu formierten Vierers ist er für das Gleichgewicht zuständig. Vier junge Athleten kämpfen um den Einzug in das Finale, aus sechs Booten bestehend. Das sollte das klare Ziel der Crew sein.

Daniela Schultze Disziplin: W4x Frauen-Doppelvierer Geboren: 03. November 1990 Erfolge: 7. Platz Olympische Spiele 2012 Verein: Ruder-Club Potsdam

Über Daniela: Nachdem Daniela Schultze 2012 im Frauenachter an den Olympischen Spielen teilgenommen hat, hat sie die Disziplin gewechselt und rudert erstmals im Frauendoppelvierer bei einer WM. Als amtierende Europameisterinnen wollen die vier jungen Frauen um eine Medaille in Florida mitkämpfen.

Ronja Fini Sturm Disziplin: LW2x Leichtgewichts-Frauen-Doppelzweier Geboren: 11. September 1995 Erfolge: 11. Platz Olympische Spiele 2016 Verein: Ruder-Club Havel Brandenburg

Über Ronja: Ronja Fini Sturm startet schon seit drei Jahren im leichten deutschen Frauen-Doppelzweier. Maximal 55 Kilogramm dürfen die Athletinnen im Schnitt auf die Waage bringen. Ziel ist das A-Finale.