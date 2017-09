Die Herthaner Vladimir Darida und Peter Pekarik sind von ihren Länderspiel-Einsätzen mit Tschechien und der Slowakei zurück und konnten am Donnerstag das Training beim Berliner Fußball-Bundesligisten wieder aufnehmen.



Rekord-Transfer Davie Selke arbeitet an seinem Comeback. Der Neuzugang aus Leipzig, der an einem Knochen-Ödem am Fuß leidet, konnte leichtes Individual-Training abseits des Haupt-Trainingsplatzes absolvieren. Gegen seinen ehemaligen Verein Werder Bremen wird er noch fehlen.



Nach dem Ende der Länderspielpause empfängt Hertha am Sonntag um 15:30 Uhr den Tabellenletzten aus Bremen im Olympiastadion.