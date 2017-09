Für das deutsche Team haben sich die vagen WM-Träume erwartungsgemäß nicht erfüllt.

stattdessen stand unter dem Strich die größte WM-Pleite seit 21 Jahren. Bei der stimmungsvollen Radsport-Party im hohen Norden triumphierte der Slowake Peter Sagan am Sonntag im WM-Straßenrennen als erster Radprofi zum dritten Mal in Serie und durchkreuzte um Zentimeter die Hoffnungen der norwegischen Gastgeber auf einen Heimsieg.



Als bester deutscher Fahrer erreichte der Berliner Simon Geschke als 20. das Ziel. Das krankheitsbedingte Fehlen des als Kapitän vorgesehenen John Degenkolb konnte aber kein Fahrer kompensieren. Damit war die deutsche WM-Pleite trotz einer ordentlichen Vorstellung perfekt. Bei der WM 1996 in Lugano hatten letztmals die deutschen Akteure in den vier Eliterennen der Männer und Frauen die Podestplätze verpasst. In der Endabrechnung war der enttäuschende neunte Platz des entthronten Zeitfahr-Weltmeisters Martin im Einzelzeitfahren noch das beste Ergebnis.