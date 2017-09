Dirk Hafemeister ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Der Berliner, der 1988 Olympiasieger mit der deutschen Mannschaft im Springreiten wurde, starb am Donnerstag an Herzversagen. Sein größter sportlicher Erfolg war die Olympische Goldmedaille in Seoul mit der Stute Orchidee. Vier Jahre später gewann Dirk Hafemeister 1994 Gold mit der Mannschaft bei den Weltreiterspielen in Den Haag, damals im Sattel von P.S. Priamos.