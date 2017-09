Nach den Ausschreitungen beim Spiel gegen den FC Energie Cottbus am 28. April waren die Babelsberger zu 7.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Der SVB hatte gegen das Urteil Widerspruch eingelegt, dieser war vom Verband allerdings zurückgewiesen worden. Nun werde der Verein sein Recht "auf zivilem Rechtsweg einklagen", sagte SVB-Vorstand Archibald Horlitz am Mittwoch.

Fußball-Regionalligist Babelsberg 03 will die gegen ihn erlassene Geldstrafe nicht akzeptieren und gegen den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) klagen. Das bestätigte Pressesprecher Thoralf Höntze am Mittwochabend dem rbb.

Die Partie gegen Cottbus musste wegen Abbrennens von Feuerwerk zweimal unterbrochen worden, zudem skandierten Cottbuser Fans Nazi-Parolen. Der FCE war daraufhin zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 16.000 Euro und zu einem Geisterspiel verurteilt worden.

Das Spiel vor leeren Rängen konnten die Cottbuser in der Berufungsverhandlung allerdings abwenden. Auch die Geldstrafe wurde abgemildert - auf 10.000 Euro, wobei 4.000 Euro zur Bewährung ausgesetzt wurden.



Das Urteil gegen den SVB dagegen blieb bestehen, unter anderem weil sich die Babelsberger Fans am 28. April die rechte Hetze nicht gefallen lassen wollten. So hatte ein Anhänger des SVB "Nazischweine raus!" in Richtung Cottbuser Fanblock gerufen, was vom NOFV moniert worden war.

Sein Club solle für etwas bestraft werden, was DFB-Chef Reinhard Grindel zuletzt anlässlich der Vorkommnisse beim Länderspiel in Prag gefordert habe: Couragiertes Auftreten gegen Nazis - so SVB-Chef Horlitz am Mittwoch.