Im Finale der Tischtennis-Europameisterschaft in Luxemburg musste sich die Deutsche Nationalmannschaft der Frauen am Sonntag Rumänien überraschend mit 2:3 geschlagen geben. Auch zwei Einzelsiege durch Shan Xiaona (TTC Eastside Berlin) reichten am Ende nicht zum vierten Team-Gold in Folge. Im Finale machte sich das Fehlen von Shans Teamkollegin vom TTC Eastside, Petrissa Solja, bemerkbar, die zurzeit verletzt ist.

Besser erging es den DTTB-Herren. Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll und Patrick Franziska holten sich mit einem 3:0 gegen Portugal den EM-Titel.

Sendung: Inforadio, 17.09.2017, 21:20 Uhr