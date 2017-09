Das Training läuft auf Hochtouren, kurz vor dem "Hard Mudder" am Wochenende auf dem Lausitzring. "Es ist schön nach Hause zu kommen. Die Klamotten sind völlig eingesaut und Mutti meckert nicht mehr", sagt Jens Lucask. Im wahren Leben ist er Immobilienmakler. Aber am Wochenende wirft er sich voller Freude in den Matsch. Aber nicht nur das. Schon der Start zum Tough Mudder hat es in sich. Es geht in einen riesigen Pool aus Eiswasser. Durch den wird getaucht. Ohne Training sollte das wirklich niemand versuchen, warnt Lucask. "Ich bin jemand, der im Winter auch mal ganz gern zum Eis baden geht und in Lübben das Spree-Schwimmen mitmacht. Außerdem dusche ich auch noch kalt. Für mich gibt es keine warme Badewanne."