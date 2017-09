Die Teilnehmer beim Tough Mudder auf dem Lausitzring stehen offenbar auf Quälereien unter Leidensgenossen und entsprechend euphorisch sind alle am Start. Es geht auf die Strecke und die ersten bereuen schon beim nächsten Hindernis, hier 80 Euro für die Teilnahme hingeblättert zu haben. "Ich frage mich gerade, worauf ich mich hier eingelassen habe. Aber am Ende wollen wir ankommen, also schaffen wir das auch", sagt eine Starterin.

Wer zu sehr ins Schwitzen kommt, erhält kurz darauf eine Erfrischung. Das Erlebnis "Eiswürfelbad" vereint und euphorisiert. Und zwar so sehr, dass manch einer danach nur noch stichwortartig antworten kann. "Rein, keine Luft bekommen, sterben wollen, weitermachen, Glück", so lautet die treffende Zusammenfassung eines Teilnehmers.

Am Samstag waren bereits etwa 4.000 Leute auf der Strecke - am Sonntag geht es weiter mit Elektroschock-Therapie und Co. Teilnehmerkarten zum Preis von 80 bis 100 Euro gibt es noch an der Tageskasse zu kaufen.