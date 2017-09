Vier Turbinen treten zur WM-Qualifikation mit an

Am 16. September gegen Slowenien

Die enttäuschende Europameisterschaft ist aufgearbeitet, die Lehren aus dem frühen Aus im Viertelfinale sind gezogen. Nun geht Bundestrainerin Steffi Jones mit neuen Zielen in die WM-Ausscheidung und mit vier Spielerinnen vom 1. FFC Turbine Potsdam.

Tabea Kemme, Svenja Huth, Johanna Elsig und Felicitas Rauch sind dabei, wenn es am 16. September um 14:00 Uhr in Ingolstadt gegen Slowenien um die ersten Punkte in der WM-Qualifikation geht. Während Tabea Kemme (40 Länderspiele) und Svenja Huth (28) Stammgäste bei der Nationalmannschaft sind gehören Elsig (1) und Rauch (4) zu den Neulingen.

Für Turbine Potsdam ist es ein Erfolg, wieder vier Spielerinnen beim Nationalteam zu haben. Vor der WM-Qualifikation müssen die Potsdamerinnen aber noch in der Bundesliga antreten. Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr in Duisburg.