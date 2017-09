Union Berlin vor dem Auswärtsspiel in Aue - Hungrig auf Erfolg

29.09.17 | 12:03 Uhr

Erst fünf Spiele ohne Sieg - dann ein beeindruckendes 5:0 gegen Kaiserslautern: In der Zweiten Fußball-Bundesliga durchlebt der 1. FC Union zurzeit ein Gefühlschaos. Durch den jüngsten Erfolg ist gerade etwas Ruhe eingekehrt. Aber ist die Krise damit passé?

Das erlösende 5:0 gegen Kaiserslautern am Montag hat bei Union-Trainer Jens Keller und seiner Mannschaft Spuren hinterlassen. Spuren der Erleichterung. Union kann doch noch gewinnen und fährt nun mit neuem Selbstbewusstsein zu seinem Spiel am Samstag (13.00 Uhr) ins Erzgebirge. "Wenn man Spiele gewinnt und in dieser Deutlichkeit und in dieser Art und Weise, ist das für die Stimmung in der Mannschaft natürlich förderlich", sagt Trainer Keller. Er warnt aber auch gleichzeitig vor dem nächsten Gegner: "Aue ist es eine Mannschaft, die enorm kompakt und taktisch gut ausgebildet ist und die vorne auch Spieler hat, die wissen, wo das Tor steht. Das wird ein schweres Spiel und darauf müssen wir uns einstellen."

Trainer Keller setzte auf Regeneration

Die Berliner Offensive trifft auf die fünftbeste Defensive der Liga. Erzgebirge Aue kassierte in der laufenden Zweitliga-Saison bisher "nur" zehn Treffer. Überhaupt sind die Sachsen überraschend gut in die Saison gestartet, haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen, die letzten beiden sogar ohne Gegentor. Aktuell steht Aue mit 13 Punkten auf Rang sieben. Berlin lauert mit nur einem Zähler weniger, als Neunter knapp dahinter. Trainer Jens Keller hat nach dem Kantersieg am Montag gegen Kaiserslautern verstärkt auf Regeneration gesetzt, den Spielern auch einen freien Tag gegönnt: "Ich gehe davon aus, dass alle soweit fit sind, dass wir die Möglichkeit haben, wieder mit der gleichen Elf aufzulaufen." Nur Christopher Trimmel und Fabian Schönlein sind leicht angeschlagen, kämpfen mit muskulären Problemen. Bis zum Anpfiff in Aue dürften die Abwehrspieler diese aber überwunden haben, hofft Keller.

Poltert es wieder?

Sebastian Polter war beim 5:0 der Berliner am Montag gegen Kaiserslautern gleich dreimal erfolgreich. Der 26-Jährige soll in Aue aber angeblich keine Sonderbewachung bekommen. Aue-Trainer Hannes Drews will die Aufmerksamkeit seiner Spieler nicht nur auf Polter reduzieren, weiß aber um die Stärken des Berliners: "Wir erwarten in Sebastian Polter einen wuchtigen und zweikampfstarken Stürmer, der auch im Kopfballspiel stark ist und seinen Körper einzusetzen weiß. Wir werden darauf vorbereitet sein."

Schönlein kämpft um Stammplatz

In der Berliner Startelf wird zum sechsten Mal in Folge auch Innenverteidiger Fabian Schönlein stehen. Der 30-Jährige ersetzt seit Wochen den verletzten Marc Torrejon und überzeugt Trainer Jens Keller als Ersatzmann: "Fabi ist eingesprungen und hat seine Sache größtenteils gut gemacht. Er hat jetzt am Montag ein sehr, sehr starkes und souveränes Spiel gemacht." Der Spanier Torrejon stand vor seiner Verletzung vor Schönlein, trainiert aber nach seiner Wadenverletzung noch nicht wieder mit der Mannschaft. Und Schönlein? Der 30-Jährige will gegen Aue erneut beweisen, dass er mehr als Ersatz kann, will um einen Stammplatz kämpfen: "Wenn man wie ich jetzt Einsätze kriegt, kommen auch größere Emotionen dazu." 540 Minuten haben er und der 1. FC Union zuletzt warten müssen, auf das süße Gefühl eines Sieges. Jetzt wollen sie nachlegen, am liebsten schon am Samstag. Mehr heute ab 19:45 Uhr im Inforadio Sport von Stephanie Baczyk