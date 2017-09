Remis gegen Braunschweig - Union auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg

15.09.17 | 22:13 Uhr

Es hat schon wieder nicht geklappt: Trotz großer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit und guter Chancen kommt der 1. FC Union Berlin nicht über ein Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig hinaus. Die Gäste-Fans standen lange im Stau und sorgten für einen späten Anstoß. Von Uri Zahavi

Freitagabend. Flutlicht. Und zwei Mannschaften, die in der vergangenen Saison knapp am Aufstieg in die Bundesliga vorbeigeschlittert sind. Viel besser hätten die Voraussetzungen für ein gutes Fußballspiel sein können. Erwartungsvoll fieberten die "Eisernen"-Fans dem Anpfiff entgegen. Doch dann kam alles anders. Wegen des stockenden Verkehrs rund um die Hauptstadt hing ein Großteil der Braunschweiger Anhänger im Stau fest. Kurzerhand wurde der Anpfiff eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Ein wenig kurios, aber "es sind für beide Mannschaften die gleichen Voraussetzungen", so der Berliner Trainer Jens Keller. Viel hatte der 46-jährige Trainer im Gegensatz zum Spiel in der vergangenen Woche nicht zu verändern: U-21-Nationalspieler Marcel Hartel rückte für Fürstner in die Startelf. Taktikfüchsen wird aufgefallen sein: Die Mannschaft ist etwas offensiver ausgerichtet als zuvor. Gäste-Trainer Torsten Lieberknecht machte es den Experten ganz einfach: Er stellte dieselben elf Spieler auf wie am vergangenen Spieltag.



Mittelmäßige erste Hälfte

Als das Spiel nun mit Verzögerung begann, merkte man beiden Team die drei sieglosen Partien am Stück an. Statt offensivem Angriffsfußball gab es Sicherheitsgeplänkel auf beiden Seiten. Die Aktionen nach vorne: halbherzig. Anstatt des vielleicht riskanteren Passes ins vordere Drittel des Spielfeldes sahen die über 21.000 Zuschauer im Stadion An Der Alten Försterei Quer- und Rückpässe. Die ersten 15 Minuten diplomatisch formuliert: ausbaufähig. Bis auf einen geblockten Schuss von Simon Hedlund ähnelten beide Strafräume Sperrbezirken. Doch es sollte besser werden. Wieder war es der Schwede Simon Hedlund, der nach gut einer halben Stunde den Startschuss für eine gute Unioner Schlussphase in der ersten Hälfte sorgte. Nach einem schönen Pass von Kapitän Felix Kroos setze Hedlund den Ball knapp am langen Eck vorbei. Endlich, werden sich die Köpenicker-Fans gedacht haben. Endlich bewegt sich etwas. Zwei Chancen hatte Union dann noch vor dem Pausentee: Polter, der wie gewohnt keinem Zweikampf aus dem Weg ging, und Kreilach vergaben.



Union wie ausgewechselt aus der Kabine

Mit Beginn der zweiten Halbzeit war es bis auf den obersten Platz im Stadion zu spüren: Beide Mannschaften wollen jetzt mehr. Von Angsthasen-Fußball weit und breit nichts mehr zu sehen. Vor allem die Köpenicker legten ein beachtliches Tempo vor, welches dann in der 52. Minute belohnt wurde. Nach einem Fehler der Braunschweiger im Mittelfeld ging alles ganz schnell: Drei Stationen genügten bis zum Torerfolg. Kreilach schlug den Ball auf Polter, der den Ball gut verarbeitete und einen überragenden Pass genau in die Schnittstelle der Abwehr auf den auffälligsten Mann auf dem Platz spielte: Simon Hedlund blieb vor Braunschweig-Torwart Fejzic cool und schob zur Führung ein. Der Jubel dementsprechend groß. Union wähnte sich auf der Siegerstraße - doch dieses Gefühl hielt nicht besonders lange an. Nur zwölf Minuten später war es schon wieder vorbei mit der Köpenicker Herrlichkeit: Der Braunschweiger Khelifi spielte nach einer Einzelleistung den Ball quer durch den Strafraum und fand in abseitsverdächtiger Position Mannschaftskamerad Nyman: Der musste nur noch einschieben. Wenn die Halbzeitpause nicht der Dosenöffner für dieses Spiel war, dann war es spätestens der 1:1-Ausgleich. Beide Mannschaften wollten nun den Sieg. Braunschweig hatte ebenso gute Chancen wie Union. Die beste hatte Marcel Hartel, der einen Ball aus der Distanz an die Latte zirkelte - Pech. Pech, so wirkte es zumindest, sollte wie in den vergangenen Spielen Unions Begleiter an diesem Abend sein. Polter hatte in der 78. Minute noch eine sehenswerte Möglichkeit, doch am Ende mussten sich die Köpenicker mit einem Punkt begnügen. Aufgrund des Spielverlaufes durchaus ärgerlich.



Coach Keller sichtlich enttäuscht

Den Spielern, Betreuern und natürlich auch dem Trainerteam stand die Enttäuschung deutlich ins Gesicht geschrieben. "Wenn man gesehen hat, wie gut wir waren, dann kann ich mit diesem Punkt nicht zufrieden sein", erklärte Jens Keller. "Wir haben die Tore einfach nicht gemacht." Zusätzlich stieß dem Cheftrainer noch etwas sauer auf: "Das Gegentor

müssen wir klar besser verteidigen. Das Tor darf nie passieren. Ein Sieg für uns wäre nicht unverdient gewesen." Somit bleibt Union Berlin mit neun Punkten aus sechs Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz. Doch es bleibt kaum Zeit sich zu ärgern. Am Dienstag geht für die "Eisernen" bereits weiter. Die Reise führt sie dann nach Sandhausen.



Das Spiel in Zahlen

Berlin: Busk - Trimmel, Leistner, Schönheim, Pedersen - Kroos (69. Daube), Kreilach - Gogia (73. Skrzybski), Hartel (90.+1 Hosiner), Hedlund - Polter. - Trainer: Keller Braunschweig: Fejzic - Becker, Baffo, Valsvik, Reichel - Samson, Boland - Khelifi, Hernandez, Abdullahi (83. Moll) - Nyman (87. Kumbela). - Trainer: Lieberknecht Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Tore: 1:0 Hedlund (52.), 1:1 Nyman (62.)

Zuschauer: 21.114

Gelbe Karten: Gogia (2), Hedlund - Hernandez, Valsvik Erweiterte Statistik (Quelle: deltatre)

Torschüsse: 22:15

Ecken: 5:3

Ballbesitz: 56:44 Prozent

Zweikämpfe: 105:99