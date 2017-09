Einen vorab vereinbarten vierten Satz entschieden sie zudem mit 25:18 für sich. Filip Gavenda war am Samstag in Storkow der beste Angreifer im Team von Trainer Mirko Culic, in der Annahme überzeugte insbesondere Routinier Björn Andrae. Die Netzhoppers starten am 14.Oktober in Rottenburg in die neue Saison. Den letzten Test bestreiten sie am 11.Oktober gegen Victoria Walbrzych aus Polen.