In der neu aufgelegten "World Boxing Super Series" hat Ex-Champion Marco Huck nur Außenseiterchancen. Bei der Weltpremiere in der Max-Schmeling-Halle trifft er am Samstag auf den aktuellen WBO-Weltmeister im Cruisergewicht, Aleksandr Usyk aus der Ukraine. Für Huck ist es die wohl letzte Chance.

Der Kampf ist die wohl letzte große Chance in der Karriere des Marco Huck: Vor zwei Jahren verlor er seinen Titel im weltweit anerkannten WBO-Verband. Mit seinem letzten Kampf, dem Duell mit dem Letten Mairis Briedis, verlor er am 1. April auch den international zweitklassigen IBO-Weltmeistergürtel. Die Leistung gegen den unbekannten Kontrahenten war enttäuschend, Huck körperlicher nicht in bester Verfassung.



Das soll sich nun ändern. Seit sechs Wochen arbeitet Huck mit seinem alten und neuen Trainer Conny Mittermeier. Das bayerische Box-Urgestein sagt: "Ich bin das erneute Engagement mit Marco allerdings unter der Bedingung eingegangen, dass ich ihn nur betreuen werde, wenn er sich in einer hervorragenden körperlichen Verfassung befindet. Und in dieser habe ich ihn vorgefunden."