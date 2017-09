Ein gemeinsames Training mit den neuen Mitspielern war Grigonis noch nicht möglich, doch der Litauer ist optimistisch. Vor allem wegen Albas neuem Trainer Aito Garcia Reneses: "Er kennt mich und vertraut mir. Das ist für mich sehr wichtig", so Grigonis. Seine Rolle in Berlin ist ihm klar: "Punkte machen und das Spiel kontrollieren."

Zuletzt war der Shooting Guard beim spanischen Erstligisten Iberostar Teneriffa aktiv, in Berlin hat der 23-Jährige einen Kontrakt über drei Jahre unterschrieben. Mit dem Auswärtsspiel in Ulm startet Alba am 30. September in die neue Saison der Basketball-Bundesliga.