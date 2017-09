Video: rbb UM6 | 19.09.2017 | Ina Czycykowski

Flüchtlingsmannschaft Welcome United - Willkommen im Alltag

19.09.17 | 13:26 Uhr

Vor drei Jahren gründete der SV Babelsberg mit Welcome United die erste nur aus Geflüchteten bestehende Mannschaft in Deutschland. Mittlerweile spielt das Team in der 11. Liga - und hat mit ganz alltäglichen Problemen zu kämpfen.



Ein Sonntagnachmittag im Schatten des Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadions. Ein ganz normales Fußballspiel mit Zweikämpfen und Laufduellen, Fouls und Schwalben, Ehrgeiz und Emotionen. Und doch liegt etwas Besonderes über diesem Spiel zwischen Traktor Schlalach und dem späteren Sieger Welcome United. Schließlich handelt es sich bei Welcome United um die erste Mannschaft in Deutschland, die ausschließlich aus Geflüchteten besteht.

Preise über Preise

Als dritte Herrenmannschaft ist dieses besondere Team Teil des SV Babelsberg 03. Dort ist Fußball mehr als nur Sport. Für die Potsdamer sind Weltoffenheit, Vielfalt und gesellschaftliches Engagement feste Bestandteile der Vereinskultur. Diesem Anspruch folgend gründete der Klub vor drei Jahren Welcome United und band die Flüchtlinge damit aktiv ins Vereinsleben ein. Bemühungen, für die der SV Babelsberg mit diversen Ehrungen wie der Theodor-Heuss-Medaille oder dem Goldenen Band belohnt wurde.

Alltägliche Probleme

Seit 2015 nimmt Welcome United am offiziellen Spielbetrieb teil, ist gleich in der ersten Saison aufgestiegen und mittlerweile in der 1. Kreisklasse B (11. Liga) zuhause. Dort geht es gegen Gegner wie Blau-Weiß Rädel, die SG Schenkenhorst oder eben Traktor Schlalach. Von den einst 60 Flüchtlingen sind noch immer zwei Drittel dabei. Trotz des großen Kaders droht zuweilen ein personeller Engpass. "Viele Spieler haben Familie oder gehen arbeiten und können deswegen nicht zum Training oder zu den Spielen kommen" erklärt Mannschaftsleiter Thoralf Höntze und freut sich sogar ein bisschen, dass Welcome United bei all seiner Besonderheit auch mit solch alltäglichen Problemen zu kämpfen hat.

Gemeinsame Begeisterung

Abseits des Rasens hilft man sich gegenseitig bei Behördengängen, Jobs und Sprachkursen. Religion und Nationalität stehen dabei nicht im Weg. Die gemeinsame Begeisterung für das Spiel verbindet und drängt Konflikte in den Hintergrund. Ein Umfeld, in dem sich auch Ejike Uzoukwu schnell im fremden Land integrieren konnte. Der Nigerianer wurde in seiner Heimat politisch verfolgt und floh deswegen nach Deutschland. Nun arbeitet er hier im Pflegebereich und feilt fleißig an seinem Deutsch, um beruflich voranzukommen. Eine Entwicklung, die ohne Welcome United wohl nicht möglich gewesen wäre.