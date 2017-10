Ein Sieg gegen den Angstgegner: Nach 14 Jahren hat Union Berlin erstmals wieder ein Heimspiel gegen Greuther Fürth gewonnen. Beim 3:1-Erfolg waren Peter Kurzweg, Akaki Gogia und Simon Hedlund für die Berliner erfolgreich. Durch den vierten Sieg in Folge klettern die Eisernen in der Tabelle vorübergehend auf den Relegationsplatz.

Für Union ist es der vierte Sieg in Folge. Zudem feierten die Berliner eine gelungene Generalprobe für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstag bei Erstligist Bayer Leverkusen.

Fürth zählte vor dem Spiel zu den Angstgegnern von Union. In Berlin hatte es bislang für die Franken in zehn Zweitligaspielen nur eine Niederlage im Jahr 2003 (0:3) gegeben. Von den vergangenen sieben Vergleichen konnte Fürth sechs in der Alten Försterei gewinnen. Lediglich in der Vorsaison gab die Spielvereinigung beim 1:1 einen Punkt ab.

Der 1. FC Nürnberg hat am Sonntag (13.30 Uhr) allerdings die Chance, das Team von Trainer Jens Keller mit einem Heimsieg über Dynamo Dresden wieder zu verdrängen.