Hertha BSC hat intensive Wochen hinter sich: Sieben Spiele mussten die Berliner innerhalb von 21 Tagen absolvieren. Zwar pausiert die Bundesliga am kommenden Wochenende, für 13 Berliner geht es aber mit den Nationalteams weiter.

Marvin Plattenhardt wurde zum zweiten Mal von Bundestrainer Joachim Löw nominiert. Da Plattenhardts Konkurrent, der Kölner Jonas Hector, verletzt fehlt, hat der Linksverteidiger gute Einsatzchancen. Am Donnerstag (5.10.) trifft die DFB-Elf in Belfast auf Nordirland, das letzte WM-Qualifikationsspiel findet am Sonntag (8.10.) in Kaiserslautern statt.

Weitere Herthaner auf Länderspielreise: Florian Baak, Arne Maier (Deutschland, U-19), Peter Pekarik, Ondrej Duda (Slowakei), Vladimir Darida (Tschechien), Rune Jarstein (Norwegen), Mathew Leckie (Australien), Jordan Torunarigha (Deutschland, U-20), Geki Haraguchi (Japan), Salomon Kalou (Elfenbeinküste), Vedad Ibisevic (Bosnien-Herzegowina), Karim Rekik (Niederlande).

Sendung: Inforadio, 02.10.2017, 14.15 Uhr