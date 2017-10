Fußball: Förderprojekt 360° - Kick it like Sammer

03.10.17 | 10:59 Uhr

Vom Straßenkicker zum Profi: Diesen Traum verfolgen 20 Teenager im Berliner Fußballkomplex "The Base". In einem mehrtägigen Bootcamp gab es jetzt den Profi-Vollwaschgang für die jungen Kicker - mit Anleitung durch Matthias Sammer.

Junge Straßenfußballer aus den Kiezen holen und fit machen fürs Leben als Profi - das ist das Ziel eines Förderprojekts mit dem Titel "360°" eines Sportartikelherstellers in Berlin-Wedding. Fünf Coaches in unterschiedlichen Bereichen sollten den 20 Nachwuchskickerinnen und -kickern in dem Training "Rüstzeug für eine professionelle, zukunftsorientiere Lebensführung" mitgeben.



Einige der Betreuer, wie der heutige Babelsberg 03 Spieler Nader El-Jindaoui (genannt "Hurricane"), kommen selbst aus dem "Block". Nader wird im 360°-Werbespot als Straßenkicker aus Wedding präsentiert und will den Jugendlichen vermitteln, dass sie sich selbst finden müssen, um Profi zu werden.

Berliner Straßenfußballer im Training

Vier Coaches aus dem echten Leben - und Matthias Sammer

Der Obermentor ist aber jemand, der es noch etwas weiter hinaus geschafft hat als Nader: Europameister und Ex-Bayern Sportvorstand Matthias Sammer ist auch bei der zweiten Ausgabe des Talenteprogramms dabei. "Die Jugendlichen können natürlich alles nachlesen, wo ich überall war, und fragen dann: Wie haben sie das gemacht, wie sind sie dahin gekommen? Sie müssen mir nur erklären, wie komme ich dahin?" So leicht sei es aber nicht, sagt Sammer, und darauf würde es im Projekt auch nicht nur ankommen. "Am wichtigsten ist, dass sie Bestandteil des Lebens und der Gesellschaft und gute Menschen werden, meint Sammer. "Das ist auch unsere Aufgabe."



Für viele der Teilnehmer sind die Mentoren Vorbilder

"Tipps und Tricks, wie man sich entwickeln kann"

Nick Kilian, der in der U17 von Hertha 03 Zehlendorf spielt, hat klare Vorstellungen: "Ich erhoffe mir von dem Camp, in verschiedenen Bereichen des Lebens weiterzukommen. Sowohl fußballerisch, aber auch im Alltag im Leben möchte ich weiterkommen." Wichtig sei die Arbeit mit den Mentoren: "Sie geben uns Tipps und Tricks, wie man sich entwickeln kann und sagen uns auch sehr offen und ehrlich die Meinung."



Der Besuch von Matthias Sammer war für Nick Kilian ein echtes Highlight: "Er machte einen sehr netten Eindruck, hat uns alle Fragen beantwortet. Er hat uns gesagt, dass man auch als Amteur einfach den Fußball lieben soll. Man kann auch viel erreichen, wenn man in unteren Klassen Fußball lebt."



Matthias Sammer im Gespräch

Das Ziel: Fußballprofis mit "Life-Skills"

Neben Fußballworkshops mit Athletiktraining, Taktikschulungen und Technikübungen geht es auch um die Themen Ernährung und Gesundheit, sowie Sportpsychologie. Soweit, so klar. Bei den sogenannten "Life-Skills" geht es dann auch noch darum, die Jugendlichen darauf vorzubereiten, was auf Fußballprofis alles so einprasselt. "Die Welt des eigentlichen Fußballs", so Sammer, "ist ja nur bedingt real." Er ergänzt: "Ich bin mir dessen bewusst, dass ich hier auf junge Menschen treffe mit Träumen, aber teilweise auch mit verfehlten Orientierungen."



Ansprache vor dem Training

Einer hat es schon zu Union geschafft

Dass die Hilfestellungen ankommen, zeigt das Beispiel Berkan Taz. Der 18-Jährige hat an der ersten Ausgabe von "360°" im Winter teilgenommen - und im Sommer einen Profivertrag bei Zweitligist Union Berlin unterschrieben. Ein anderes Beispiel ist Nader. Der hat zwar, auch bedingt durch eine Verletzung, nicht direkt den Sprung in den großen Bezahl-Fußball geschafft. Ist jetzt aber eben als Mentor und Positiv-Beispiel für die nächste Gruppe der Straßenkicker dabei.

