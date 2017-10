Die Berliner besiegen Gotha - Alba siegt sich warm für die Topspiele und ist Spitze

21.10.17 | 20:47 Uhr

Zurück in der Liga, zurück in die Erfolgsspur: Alba Berlin setzt seine nationale Siegesserie fort und besiegt die Öttinger Rockets aus Gotha am Samstagabend deutlich mit 92:61. Ein bisschen überraschend reicht das sogar zur Tabellenführung.

In der Liga läuft's auch weiterhin bei Alba Berlin: Fünfter Sieg in Serie, der sechste insgesamt in dieser Saison. Gegen den Aufsteiger Öttinger Rockets aus Gotha taten sich die Berliner beim 95:61 (41:36) aber zumindest eine Hälfte lang schwerer als gedacht. Bester Werfer bei den Berlinern war Center Dennis Clifford mit 19 Punkten, freuen durften sich die Alba-Fans aber auch über ein gutes Teilzeit-Comeback von Spielmacher Peyton Siva, der gegen Krasnodar im Eurocup verletzt gefehlt hatte.



Klassenunterschied erst nach der Pause

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar: Alba ist klarer Favorit, Gotha als Aufsteiger der Außenseiter. Und so dürften die fast 8.000 Zuschauer in der Berliner Arena dann doch etwas überrascht gewesen sein, dass die Rockets bis zur Halbzeit nicht nur mithalten, sondern im ersten Viertel sogar kurz in Führung gehen konnten. Bis zur Halbzeit spielte Alba oft unkonzentriert und unpräzise, teilweise auch noch etwas verkatert von der deutlichen Eurocup-Niederlage gegen Krasnodar. Mit nur fünf Punkten Vorsprung für den Favoriten ging es in die Pause (41:36).

Wichtig für Alba: Spielmacher Peyton Siva (links) ist nach Verletzung zurück.

Zwischensprint reicht Alba zur Entscheidung

Dass es dann doch der erwartet deutliche Sieg für die Berliner wurde, lag vor allem am Beginn des dritten Viertels, als Alba mit einem 16:2-Lauf davonzog. Die ganze Zeit auf dem Parkett in diesem Abschnitt: Peyton Siva. Der Spielmacher zeigte eine gute Leistung (13 Punkte, 9 Assists insgesamt), wurde aber zum Ende des dritten Viertels erschöpft ausgewechselt und kam erst zum Ende der Partie zurück aufs Parkett. Wie wichtig er ist, merkte man vor allem dann, wenn er nicht spielte: Sein Ersatz, der junge Spanier Peno, neigte zu übermütigen und riskanten Pässen, die ein ums andere Mal zu Ballverlusten führten.



Locker zum Selbstbewusstsein

Dass Siva und andere Stammspieler sich über weite Strecken des Schlussviertels schonen konnten, lag auch daran, dass die Gäste sich sichtbar übernommen hatten mit dem Tempo der ersten zwei Viertel. So rotierte Alba und konnte sich am Ende trotzdem locker-leicht einen deutlichen Vorsprung herausspielen. Alba nutzte das Abschlussviertel als Warm-Up für das Eurocup Spiel gegen Limoges CSP und die anstehenden Liga-Topspiele gegen Bamberg und Bayern. Netter Nebeneffekt: Weil Würzburg überraschend im Parallelspiel gegen Braunschweig verlor, sind die Berliner vorrübergehend Tabellenführer. Alba hat allerdings als einziges Team der Liga bereits sieben Spiele absolviert.

Sendung: rbb inforadio, 21.10.2017