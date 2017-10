Nicht schön und auch nicht selten: Der deutsche Volleyballmeister BR Volleys hat am Mittwochabend das erste Heimspiel in der neuen Bundesligasaison gewonnen. Standesgemäß war dabei nur das Ergebnis. Mit 3:1 besiegten die Berliner den TSV Herrschingen in der Max-Schmeling-Halle, zeigten aber erneut keine gute Leistung.

Vor allem im Aufbauspiel machten die Spieler von Neu-Trainer Luke Reynolds immer wieder leichte Fehler - wie schon bei der Supercup Niederlage gegen Friedrichshafen und beim Bundesligaauftakt gegen Düren (0:3).

Weil der Gegner aus Herrsching zwar mutig, aber auch längst nicht fehlerfrei spielte, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie auf überschaubaren Niveau. Erst im letzten Satz (25:14) konnten die Berliner ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Zuvor brauchten die Volleys zweimal 27 Punkte für den Satzgewinn.

Für die Berliner geht es nun am 1. November weiter gegen den TV Rottenburg, erneut in der heimischen Max-Schmeling-Halle.