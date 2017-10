Bahnrad-EM in Berlin

Die deutschen Teamsprinter haben am Eröffnungsabend der Heim-EM für zwei Silbermedaillen gesorgt. Die Männer mit Robert Förstemann (Berlin), Maximilian Levy (Cottbus) und Joachim Eilers (Chemnitz) unterlagen im Finale auf dem 250 Meter langen Oval an der Landsberger Allee nur knapp gegen Frankreich. Das deutsche Team benötigte 43,337 Sekunden, die Franzosen 43,254.

In der 4000-m-Mannschaftsverfolgung kamen die deutschen Männer um den Berliner Theo Reinhardt auf den vierten Platz.

Die Frauen schieden im gleichen Wettbewerb bereits in der ersten Runde aus: Charlotte Becker (Berlin), Lisa Brennauer (Durlach) und Lisa Klein (Erfurt) waren dabei gestürzt und trugen schwere Prellungen und Schürfwunden davon. In der Qualifikation am Vortag hatte das Quartett noch einen neuen deutschen Rekord aufgestellt.

Die Wettkämpfe im Velodrom laufen noch bis zum Sonntag.