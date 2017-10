Anfeuernde Zuschauer, eine Live-Band, Pokale - in der JVA Plötzensee ging es am Freitag zu wie bei einem kleinen Berlin Marathon. Rund 80 Gefangene aus sieben Berliner Justizvollzugsanstalten nahmen an einem 10-Kilometer-Lauf teil – und erlebten ein Stück Normalität. Von Dennis Wiese