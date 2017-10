Auf Albas Sieg zum Saisonstart in Ulm folgte am Montagabend ein überraschender Dämpfer: Statt Sieg Nummer Zwei und dem zumindest vorrübergehenden Platz Eins in der Liga gab es im ersten Heimspiel der neuen Saison für Alba Berlin die erste Niederlage.

In der heimischen Mercedes-Benz Arena unterlag Alba mit 64:66 gegen die Eisbären Bremerhaven. Dabei liefen die Berliner von Anfang an einem Rückstand hinterher. Erst zur Halbzeit und in der Schlussphase der Partie kamen die Berliner zweimal ran. In den Schlusssekunden wurde es dann dramatisch.