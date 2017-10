Nach 20 Jahren steigen die Berlin Adler in die zweite Liga ab. Im Relegationsspiel um den Klassenerhalt verloren sie gegen die Potsdam Royals. Potsdam ist damit erstmals im Oberhaus. Für die Adler heißt es: Neuaufbau.

Mit hängenden Köpfen verließen sie das Spielfeld im Potsdamer Luftschiffhafen. Soeben hatten die Spieler der Berlin Adler auch das zweite Spiel in der Relegation um den Klassenerhalt in der German Football Ligue, der ersten Liga, verloren. 20 Jahre hatten sie im Oberhaus verbracht und dabei viele Erfolge gefeiert, bevor am vergangenen Samstag der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte besiegelt wurde.

Für die ehemalige Adler-Legende Roman Motzkus kam der Abstieg nicht überraschend: "Das Spieler-Potenzial war nicht mehr da. Wir haben viele junge Spieler um die 22 Jahre, da fehlt die Erfahrung. Hinzu kam Verletzungspech, was den halben Kader ausgesetzt hat." Vorbei also sind die goldenen Jahre Ende der Achtziger, Anfang der Neunziger, in denen die Berlin Adler sechs Mal Deutscher Meister wurden und zweimal den Europa-Cup gewannen.

Auch wenn die Triumphe und spekatulären Spielzüge jetzt der Vergangenheit angehören, denkt Vereinspräsident Stefan Mücke nicht ans Aufgeben: "Frust und Traurigkeit sind erstmal da, aber ich merke auch die Wut im Bauch in unserem Team. Viele bei uns sagen, jetzt erst recht und das lässt hoffen."