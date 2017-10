Krankenhaus, Schreibtisch, Hockeyplatz - viel mehr dürfte es in Martin Häners Leben momentan nicht geben. Der gebürtige Berliner studiert Medizin, am Krankenhaus "Waldfriede" an der Krummen Lanke absolviert er derzeit sein praktisches Jahr. Im November will er das Studium mit der mündlichen Prüfung abschließen. Ein sportliches Highlight könnte die Hallen-Heim-WM im kommenden Februar werden.