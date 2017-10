Die neu verlegte Rennbahn im Berliner Velodrom wurde mit der am Sonntag zu Ende gegangenen Bahnrad-Europameisterschaft hochkarätig eingeweiht. Das nächste große Radsport-Event in der frisch renovierten Anlage ist das 107. Sechstagerennen. Die Pläne für die Rennwoche vom 25. bis 30. Januar 2018 wurden am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt.

Zum Starterfeld gehört der zweifache Sieger des Berliner Sechstagerennens, Kenny de Ketele aus Belgien, auch der Cottbusser Roger Kluge wird auf dem 250 Meter langen Oval unterwegs sein.

Das Phänomen Sechstagerennen ist traditionell ein Zuschauermagnet, soll nun aber auch neuen Besuchern nähergebracht werden: Neben Erklärvideos zu den einzelnen Rennen werden die Fahrer erstmals mit LEDs ausgestattet sein, die in unterschiedlichen Farben leuchten. So sollen die Zuschauer besser verfolgen können, wer das aktuelle Rennen anführt und wer in der Gesamtwertung vorne liegt.