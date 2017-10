1:1-Unentschieden - Hertha BSC holt glücklichen Punkt in Freiburg

22.10.17 | 18:32 Uhr

Nach der Niederlage unter der Woche in der Euroleague sah es lange nach dem nächsten großen Rückschlag für Hertha BSC aus. Doch in einer kuriosen Schlussphase mit zwei Elfmetern nimmt Hertha ein glückliches Unentschieden mit nach Hause.

Eine unruhige Woche lag hinter Hertha BSC: Nach der 1:2-Euroleague-Niederlage am Donnerstagabend in Lemberg gegen den ukrainischen Verein Zorya Luhansk und dem wohl feststehenden Scheitern in der Vorrunde galt es, den Negativtrend der vergangenen Wochen zu stoppen und das Ruder gegen den Tabellen-16. aus Freiburg in der Liga rumzureißen. Hertha-Trainer Pal Dardai warf dafür im Vergleich zur Euopacup-Partie die Rotationsmaschine an: Skjelbred, Leckie, Duda, Kalou und Ibisevic begannen statt Pekarik, Maier, Lazaro, Esswein und Selke. Haraguchi fehlte nach seiner roten Kate aus dem Schalke-Spiel gespert.



Rasanter Beginn mit Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann rasant. Bereits in der dritten Minute hatten die Gastgeber aus dem Breisgau die erste Chance. Nach einer Flanke von der rechten Seite kam SC-Stümer Niederlechner im Strafraum vor Innenverteidiger Karim Rekik an den Ball. Sein Kopfball-Versuch ging jedoch am langen Pfosten vorbei. Im direkten Gegenzug gab es auch die erste Möglichkeit für die Beliner, genauer gesagt, sogar eine Doppelchance. Matthew Leckie bekam den Ball an der Strafraumkante und steckte clever auf Mittelstürmer Ibisevic durch, der mit einem Flachschuss an SC-Keeper Schwolow scheiterte. Die Herthaner sicherten sich den sogenannten zweiten Ball auf der rechten Seite: Mitchell Weiser flankte den Ball einmal quer über den Strafraum, wo auf der gegenüberliegenden Seite Salomon Kalou völlig allein gelassen wurde. Doch der Ivorer setzte die perfekte Hereingabe knapp über das Tor.

In den folgenden Minuten entiwckelte sich eine durchaus lebhafte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Linksverteidiger Marvin Plattenhardt versucht es mit einem schönen, angeschnitten Schuss aus de Distanz, verfehlt das Ziel jedoch am Ende deutlich (6.). Auch die Freiburger kamen immer wieder zu gefährlichen Situationen. Die Hertha-Verteidigung wirkte dabei nicht immer sonderlich sicher. Herthas Matchplan wurde in der ersten Viertelstunde schnell deutlich: Mit zwei massierten Viererketten das Freburger Aufbauspiel schon im Keim ersticken. Das gelang soweit auch ordentlich. Die Freiburger hatten Schwerigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Partie nahm sich dann aber eine Auszeit. Hertha kontrollierte, ohne jedoch gefährlich vor das Tor zu kommen.

Hertha-Fans machen negativ von sich reden

Rund um die 34. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse: Die Freiburger kamen immer besser ins Spiel und erarbeiten sich Torchancen. Der sehr auffällige Terrazzino setzte sich auf der rechten Seite durch und narrte die gesamte Hertha-Hintermannschaft im Aleingang. Von der Grundlinie spielte er den Ball in den Rückraum, wo Janik Haberer direkt abschloss - ausschließlich der niederländische Nationalspieler Karim Rekik stand der Freiburger Führung im Weg. Fast akrobatisch blockte er mit weit ausgefahrenem Bein den Schuss kurz vor der Torlinie. Auch die anschließende Ecke hatte es in sich: Während sich die Hertha-Abwehr offenbar noch im Tiefschlaf befand, führten die Schwarzwälder die Ecke kurz aus. Der Ball kam im Rückraum zu Haberer, der voll draufhielt. Rune Jarstein zeigte, warum er ein echter Rückhalt sein kann. Mit den Fingerspitzen lenkte er den Ball über das Tor, eine absolute Weltklasse-Parade.

Doch in der ersten Halbzeit gab es auch unschöne Szenen, jedoch nicht auf, sondern neben dem Platz. SC-Kapitän Schuster machte sich sicheren Schrittes auf in Richtung Eckfahne, um eine der zahlreichen Freiburger Ecken in die Mitte zu bringen – und das direkt vor dem Herthaner Gästeblock. Ein paar Unbelehrbare machten sich einen Spaß daraus, Schuster so gut wie möglich vom Ausführen dieser Ecke abzuhalten. Es wurden Gegenstände geworfen, und der Freiburger musste sich sogar anspucken lassen. Sportlich gehörten die letzten Minuten des ersten Durchgangs den Freiburgern, die sich noch weitere gute Möglichkeiten herausspielten. Hertha gab nach guter Anfangsphase das Spiel komplett aus der Hand und konnte mit dem 0:0 zur Pause noch zufrieden sein.

Spektakel in der zweiten Halbzeit

Kam der erste Durchgang phasenweise etwas träge daher, sollte sich das in der zweiten Halbzeit ändern. Pal Dardai reagierte auf die durchwachsene Vorstellung seiner

Mannschaft und brachte zu Beginn der zweiten Halbzeit Davie Selke für Ibisevic. Die Berliner kamen mit deutlich mehr Elan aus der Kabine, mussten doch schon kurz nach der Pause einen Rückschlag hinnehmen. In der 52. Minute tankte sich der Freiburger Verteidiger Günther in den Strafraum der Haupstädter. Niklas Stark versuchte, ihn vom Ball zu trennen, stieß seinen Gegenspieler dabei jedoch etwas zu rabiat. Schiedsrichter Guido Winkmann (Kerken) zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Video-Assistent Felix Brych (München) bestätigte die Entscheidung. Eine "Kann-", aber mitnichten eine "Muss-Entscheidung". Haberer verwandelte souverän zum 1:0.

Unerwartete Wendung in den letzten 15 Minuten

Im weiteren Verlauf der Partie sahen die 23.800 Zuschauer im Schwarzwald-Stadion starke Freiburger, die sich Chance um Chance herausspielten. Die Herthaner wirkten phasenweise saft-, kraft- und vor allem ideenlos. In der letzten Viertelstunde nahm das Spiel jedoch nochmals eine unerwartete Wendung. Gerade, als sich die Hertha-Spieler mit der drohenden Niederlage abgefunden zu haben schienen, spielte sich der ebenfalls eingewechselte Nachwuchsmann Maier in den Strafraum und bekam von seinem Gegenspieler den Arm ins Gesicht - Elfmeter in der 78. Minute. Salomon Kalou trat an und drosch den Ball deutlich über das Tor. Die große Chance zum Ausgleich, leichtfertig hergeschenkt. Doch es ging nun hoch her und wurde kurios: Nur vier Minuten später ertönte erneut ein Pfiff und es gab wieder Elfmeter, wieder für Hertha BSC. Bereits der dritte in einer Halbzeit. Zur Überraschung vieler, trat ein alter Bekannter den Strafstoß: Salomon Kalou schnappte sich den Ball und schob ihn flach links am Torwart vorbei. "Beim ersten Mal habe ich zu fest geschossen, beim zweiten aus dem Fehler gelernt und den Treffer gemacht", sagte der 32-Jährige: "Ich hatte keine Angst, weil ich es besser machen wollte." In den Schlussminuten gab es Chancen auf beiden Seiten, die beste hatte jedoch SC-Kapitän Schuster, der den Ball per Freistoß an die Latte bugsierte (90.). Insgesamt sollte die Hertha mit dem Pukt durchaus zufrieden sein.



