Bundesliga: Hertha unentschieden gegen FC Bayern - Hertha erkämpft den Punkt

01.10.17 | 18:50 Uhr

Hertha BSC erkämpft sich ein 2:2 gegen den FC Bayern München nach Rückstand und zeigt vor allem in der zweiten Halbzeit ein starkes Spiel. In der Anfangsphase sorgt wieder einmal der Videobeweis für Diskussionen.



Am Wochenende nach einer Bayern-Niederlage in der Champions League gegen eben jene Münchner in der Bundesliga spielen zu müssen, ist keine Freude. Das ist eine Weisheit im deutschen Fußball. Nach zehn Minuten sah es im Olympiastadion auch so aus, als würde sich diese Weisheit für Hertha BSC bewahrheiten. Flanke Boateng, Kopfball Hummels – die beiden Innenverteidiger sorgten in der 10. Minute für das frühe 0:1 aus Sicht der Berliner. Und das hätte auch schon etwas früher fallen können weil Bayern motiviert und Hertha schüchtern begann. Der Favorit in Führung und dann kam auch noch diese Szene acht Minuten später. Im Mittelpunkt, wie schon so oft in dieser Saison, der Schiedsrichter und sein Fernseher.

Einen Moment noch: Schiedsrichter Osmers schaut sich die Elfmeterszene auf dem Fernseher an.

Videobeweis als Elfmeter-Killer

Nach einem Pass in den Strafraum ging Darida zum Ball, auch Bayerns Martinez ging zum Ball, kam aber hinter dem Tschechen angerauscht und traf dann viel Darida und wahrscheinlich auch den Ball. Darida flog durch die Luft, Schiedsrichter Osmers pfiff und zeigte auf den Punkt, auf der Tribüne sprang der Berliner Stürmer in spe Davie Selke auf und ballte die Faust. Aber wie das eben so ist im Spätsommer 2017 heißt Elfmeterpfiff nicht gleich Elfmeter. Und so bekam Osmers aus Köln das Signal zum Videobeweis. An der Werbebande fuhr der Fernseher hoch, Osmers schaute, schaute nochmal, hörte in seinen Kopfhörer und entschied: Kein Elfmeter, kein zweiter Selke-Jubel, viel Wut und Verwirrung.

Hintergrund Stimmen Hertha Pal Dardai: "Wenn du gegen Bayern gewinnen willst und zwei schöne Tore schießt, darfst du ihnen nicht zwei schenken. Trotzdem, gerechtes Unentschieden, beide Teams sollen zufrieden sein, aber ich denke heute wäre sogar mehr drinnen gewesen." Niklas Stark: "Wir haben einen Punkt gewonnen. Ich glaube wenn man zwei Null hinten liegt gegen Bayern kann man mal einen mitnehmen." Vladimir Darida: "Ich habe jetzt auch gesehen, dass es schwer zu sehen war, aber nach meinem Gefühl war mein Fuß am Ball und Martinez hat mich getroffen, aber es war schwer zu sehen für den Schiedsrichter."

Lewandowskis Tor weckt Hertha

Bis die Wut über den zurückgenommenen Elfmeter auch auf dem Rasen bei den Spielern angekommen war, dauerte es noch ein wenig. Zwar zeigte Hertha bis zur Pause erste Verbesserungen, stand stabiler - nur zweimal kamen die Münchner noch gefährlich vors Tor von Rune Jarstein, der echte Weckruf kam aber erst nach der Pause. Und zwar durch ein Tor der Bayern, Robert Lewandowski erhöhte auf 2:0, und profitierte dabei von einem allzu jugendlichen Abwehrverhalten von Niklas Stark. Bayern mit Wut im Bauch und 2:0 Führung, eigentlich alles klar. Aber wie heißt es so schön im Slogan der Herthaner: "Die Zukunft gehört Berlin." Die Zukunft, sie begann in diesem Spiel kurz nach Lewandowskis Tor, als Genki Haraguchi sich daran erinnerte, wieso an ihm mal einige Premier League Vereine interessiert waren. An der Strafraumkante startend ließ der Japaner Kimmich, Boateng und Hummels stehen und legte in die Mitte, wo Duda den Ball über die Linie drückte.



Ausgleich! Karim Rekik (links) und Salomon Kalou (Mitte) sehen dem Schuss von Kalou hinterher.

Null zu Zwei gegen Bayern aufgeholt

Und plötzlich waren die Berliner im Spiel: den zweiten Freistoß in Strafraumnähe innerhalb von drei Minuten brachte Plattenhardt gefährlich ins Zentrum (nachdem er den ersten in die Fankurve gejagt hatte), Rekik schaufelte ihn mit Knie und Hand in den Lauf von Kalou und der tunnelte Ullreich zum 2:2 (56. Minute). Ein 0:2 in fünf Minuten ausgeglichen, gegen Bayern. Hertha spielte plötzlich mit breiter Brust und hatte weitere zwei Minuten später sogar noch die Chance auf die Führung durch Kalou. Bayern war geschockt, weil auch noch Franck Ribéry mit Verdacht auf eine Bänderverletzung im Knie raus und auf dem direktesten Weg (durchs Marathontor) ins Krankenhaus transportiert werden musste. Weil in einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit nach dem turbulenten Beginn aber auf beiden Seiten danach keine zwingende Torchancen mehr heraussprangen, blieb es beim 2:2. Sehr zur Freude der Berliner Zuschauer und vielleicht auch ein bisschen zur Erleichterung des Schiedsrichters - denn mit einem solchen Achtungserfolg gegen den Rekordmeister lässt sich doch vielleicht auch ein strittiger Videobeweis leichter verkraften.